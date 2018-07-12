Порошенко заявив, що Україна значно просунулася у напрямку членства в НАТО

"Я вважаю, що ми на сьогодні дуже далеко просунулися. Не помічати цього – неможливо", - наголосив Президент.



Порошенко зазначив, що зроблені серйозні позитивні зміни у Збройних силах України та озброєнні держави, секторі оборони і безпеки тощо.



Нагадаємо, нікому, в тому числі Російській Федерації, не вдасться заблокувати вступ України до НАТО. Про це сьогодні повідомив на брифінгу Президент України Петро Порошенко за підсумками саміту НАТО у Брюсселі.



У НАТО офіційно підтвердили стремління України до членства.