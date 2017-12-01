Порошенко заявил, что 65% международных компаний ожидают роста

"Я попросил ознакомиться с отчетом европейской внешней службы взаимодействия и европейской комиссии о прогрессе Украины на внешнем рынке, который две недели назад был обнародован. Согласно опросу среди международных компаний, работающих в Украине, 65% ожидает роста в следующем году кардинально. Из них 40 % надеется на двузначный прирост", - отметил президент.

По его словам, Украина согласно этому опросу, становится чрезвычайно интересным местом для инвестиций производства с целью дальнейшего экспорта в Европу, "в частности в Европу восточную, южную, равно как и к Турции".

"Среди 23 рынков региона Украины по динамике продаж поднялась с 22 места в 2015 году до 5 места в 2017 году", - добавил П.Порошенко.

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