Порошенко заявил, что 65% международных компаний ожидают роста
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Почти половина международных компаний, работающих в Украине, ожидают двузначного прироста в будущем году. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время бизнес-форума в пятницу, передает УНН.
"Я попросил ознакомиться с отчетом европейской внешней службы взаимодействия и европейской комиссии о прогрессе Украины на внешнем рынке, который две недели назад был обнародован. Согласно опросу среди международных компаний, работающих в Украине, 65% ожидает роста в следующем году кардинально. Из них 40 % надеется на двузначный прирост", - отметил президент.
По его словам, Украина согласно этому опросу, становится чрезвычайно интересным местом для инвестиций производства с целью дальнейшего экспорта в Европу, "в частности в Европу восточную, южную, равно как и к Турции".
"Среди 23 рынков региона Украины по динамике продаж поднялась с 22 места в 2015 году до 5 места в 2017 году", - добавил П.Порошенко.
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