Порошенко заявив, що 65% міжнародних компаній очікують зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Майже половина міжнародних компаній, які працюють в Україні, очікують двозначного приросту в майбутньому році. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час бізнес-форуму у п’ятницю, передає УНН.
"Я попросив ознайомитись зі звітом європейської зовнішньої служби взаємодії та європейської комісії щодо прогресу України на зовнішньому ринку, який два тижні тому був оприлюднений. Згідно опитування серед міжнародних компаній, які працюють в Україні, 65% очікує зростання в наступному році кардинально. З них 40% сподівається на двозначний приріст", - зазначив президент.
За його словами, Україна згідно з цим опитуванням, стає надзвичайно цікавим місцем для інвестицій виробництва з метою подальшого експорту в Європу, "зокрема до Європи східної, південної, рівно як і до Туреччини".
"Серед 23 ринків регіону Україна за динамікою продажів піднялась з 22 місця в 2015 році до 5 місця в 2017 році", - додав П.Порошенко.
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