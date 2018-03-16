Порошенко посетил освобожденную Катериновку и Золотое в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко посетил освобожденную Катериновку и Золотое в Луганской области. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
"Президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине, где построен контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения, но его работу заблокировали российские оккупанты", - сообщил С.Цеголко.
Как сообщал УНН, контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения планируют обустроить в течение 3-4 месяцев этого года.