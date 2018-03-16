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Порошенко відвідав визволену Катеринівку і Золоте в Луганській області

Порошенко відвідав визволену Катеринівку і Золоте в Луганській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко відвідав визволену Катеринівку і Золоте в Луганській області. Про це в мережі Facebook повідомив прес-секретар голови держави Святослав Цеголко, передає УНН.

“Президент відвідав визволену Катеринівку і Золоте на Луганщині, де збудовано контрольно-пропускний пункт через лінію зіткнення, але його роботу заблокували російські окупанти”, — повідомив С.Цеголко.

Як повідомляв УНН, контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування планують облаштувати протягом 3-4 місяців цього року.

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