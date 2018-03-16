Порошенко відвідав визволену Катеринівку і Золоте в Луганській області
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко відвідав визволену Катеринівку і Золоте в Луганській області. Про це в мережі Facebook повідомив прес-секретар голови держави Святослав Цеголко, передає УНН.
“Президент відвідав визволену Катеринівку і Золоте на Луганщині, де збудовано контрольно-пропускний пункт через лінію зіткнення, але його роботу заблокували російські окупанти”, — повідомив С.Цеголко.
Як повідомляв УНН, контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування планують облаштувати протягом 3-4 місяців цього року.