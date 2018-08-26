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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко: в Авдеевку и семь окружающих сел пойдет газ

Киев • УНН

 • 11677 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Авдеевка и семь окружающих сел будут подключены к газоснабжению. Об этом сегодня перед жителями Авдеевки заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

Порошенко: в Авдеевку и семь окружающих сел пойдет газ

"Мы верили, что не только Авдеевка, а еще 7 соседних сел будут подключены к надежному газоснабжению. И нас россияне больше не поставят на колени своим газовым удавкой, газовым шантажом. Мы выиграли Стокгольмский суд и русские заплатят 4,6 миллиарда долларов ", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что недавно исполнилось 1 тыс. Дней как Украина живет без российского газа.

Напомним, сотрудники украинских заграничных представительств, прибывших на совещание в Киев сегодня утром вылетели на Донбасс.

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