Порошенко: в Авдіївку і сім навколишніх сіл піде газ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Авдіївка і сім навколишніх сіл будуть підключені до газопостачання. Про це сьогодні перед мешканцями Авдіївки заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Ми вірили, що не лише Авдіївка, а ще 7 сусідних сіл будуть підключені до надійного газопостачання. І нас росіяни більше не поставлять на коліна своїм газовим зашморгом, газовим шантажем. Ми вигралі Стокгольмський суд і росіяни заплатять 4,6 мільярди доларів”, — сказав Порошенко.
Він нагадав, що нещодавно виповнилося 1 тис. днів як Україна живе без російського газу.
Нагадаємо, співробітники українських закордонних представництв, які прибули на нараду до Києва сьогодні вранці вилетіли на Донбас.