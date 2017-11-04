Порошенко создал ВГА сел Широкино и Бердянское
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко создал военно-гражданскую администрацию администрации сел Широкино и Бердянское Волновахского района Донецкой области. Об этом говорится в соответствующем президентском указе №351/2017 от 3 ноября, передает УНН.
"Образовать военно-гражданскую администрацию сел Широкино и Бердянское Волновахского района Донецкой области", - говорится в документе.
Президент постановил руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, председателю Донецкой областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, законопроект о реинтеграции Донбасса расширяет полномочия ВЦА.