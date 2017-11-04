Порошенко утворив ВЦА сіл Широкине та Бердянське
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко утворив військово-цивільну адміністрацію адміністрації сіл Широкине та Бердянське Волноваського району Донецької області. Про це йдеться у відповідному президентському указі №351/2017 від 3 листопада, передає УНН.
"Утворити військово-цивільну адміністрацію сіл Широкине та Бердянське Волноваського району Донецької області", - йдеться в документі.
Президент постановив керівникові Антитерористичного центру при Службі безпеки України, голові Донецької обласної державної адміністрації здійснити заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, законопроект про реінтеграцію Донбасу розширює повноваження ВЦА.