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Порошенко утворив ВЦА сіл Широкине та Бердянське

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко утворив військово-цивільну адміністрацію адміністрації сіл Широкине та Бердянське Волноваського району Донецької області. Про це йдеться у відповідному президентському указі №351/2017 від 3 листопада, передає УНН.

"Утворити військово-цивільну адміністрацію сіл Широкине та Бердянське Волноваського району Донецької області", - йдеться в документі.

Президент постановив керівникові Антитерористичного центру при Службі безпеки України, голові Донецької обласної державної адміністрації здійснити заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, законопроект про реінтеграцію Донбасу розширює повноваження ВЦА.

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