Порошенко: Украина нарастила группировку войск на случай атаки с востока и Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Украина создала группировку войск на потенциально угрожающих направлениях с востока и крымского направления. Также войска нужно держать наготове для отражения возможной атаки из Приднестровья и с севера. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы в Хмельницкой области, передает УНН.
"Сформированы 39 боевых бригад. Ряд воинских частей оперативного, тылового и технического обеспечения. На потенциально угрожающих направлениях создали группировку сил, которые готовы для отражения агрессии не только с востока, а в том числе, и с крымского направления", - сказал Президент.
"Войска надо держать наготове, в том числе, из Приднестровья, в том числе, с севера", - резюмировал Глава государства.
Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что на любую агрессию РФ в Азовском море Украина будет адекватно отвечать.