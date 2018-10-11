Порошенко: Україна наростила угруповання військ на випадок атаки зі сходу та Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Україна створила угруповання військ на потенційно загрозливих напрямках зі сходу та кримського напрямку. Також війська потрібно тримати напоготові для відбиття можливої атаки з Придністров’я та півночі. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з командирами бригад ЗСУ, Нацгвардії і Держприкордонслужби на Хмельниччині, передає УНН.
"Сформовано 39 бойових бригад. Низку військових частин оперативного, тилового і технічного забезпечення. На потенційно загрозливих напрямках створили угруповання сил, які готові для відбиття агресії не лише зі сходу, а в тому числі, і з кримського напрямку", - сказав Президент.
"Війська треба тримати напоготові, в тому числі, з Придністров’я, в тому числі, з півночі", - резюмував Глава держави.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що на будь-яку агресію РФ в Азовському морі Україна буде адекватно відповідати.