Порошенко: Україна наростила угруповання військ на випадок атаки зі сходу та Криму

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Україна створила угруповання військ на потенційно загрозливих напрямках зі сходу та кримського напрямку. Також війська потрібно тримати напоготові для відбиття можливої атаки з Придністров’я та півночі. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з командирами бригад ЗСУ, Нацгвардії і Держприкордонслужби на Хмельниччині, передає УНН.

"Сформовано 39 бойових бригад. Низку військових частин оперативного, тилового і технічного забезпечення. На потенційно загрозливих напрямках створили угруповання сил, які готові для відбиття агресії не лише зі сходу, а в тому числі, і з кримського напрямку", - сказав Президент.

"Війська треба тримати напоготові, в тому числі, з Придністров’я, в тому числі, з півночі", - резюмував Глава держави.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що на будь-яку агресію РФ в Азовському морі Україна буде адекватно відповідати.

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