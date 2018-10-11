Порошенко: Україна наростила угруповання військ на випадок атаки зі сходу та Криму

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Україна створила угруповання військ на потенційно загрозливих напрямках зі сходу та кримського напрямку. Також війська потрібно тримати напоготові для відбиття можливої атаки з Придністров’я та півночі. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з командирами бригад ЗСУ, Нацгвардії і Держприкордонслужби на Хмельниччині, передає УНН.