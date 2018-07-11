Порошенко приветствовал решение НАТО о евроатлантических амбициях Украины

"Это результат многолетней работы нашей команды и четкое признание прогресса Украины на пути реформ и приближения к стандартам Альянса. Мы и в дальнейшем будем делать все возможное для обеспечения реализации евроатлантических стремлений украинского народа", - заявил Порошенко.

Также Порошенко поблагодарил Альянс за поддержку территориальной целостности Украины.

"Высоко ценю подтверждение преданности Альянса поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. НАТО решительно осуждает и никогда не признает аннексию украинского Крыма. Наши партнеры требуют от России вывести свои войска с территории нашего государства и прекратить любую политическую, финансовую и материальную поддержку незаконных вооруженных формирований на Донбассе", - заявил Порошенко.

"Сегодня и завтра в Брюсселе продолжу соответствующую работу с лидерами НАТО для реализации интеграционного потенциала Украины и взаимодействия в интересах мира, безопасности и стабильности на континенте", - отметил Президент.

Напомним, в НАТО официально подтвердили стремление Украины к членству в Альянсе.