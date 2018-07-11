Порошенко привітав рішення НАТО про євроатлантичні амбіції України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав підтвердження НАТО про прагнення України до вступу до Альянсу. Про це він написав у своєму Facebook, передає УНН.
"Це результат багаторічної роботи нашої команди та чітке визнання прогресу України на шляху реформ і наближення до стандартів Альянсу. Ми і надалі робитимемо все можливе для забезпечення реалізації євроатлантичних прагнень Українського народу", - заявив Порошенко.
Також Порошенко подякував Альянсу за підтримку територіальної цілісності України.
"Високо ціную підтвердження відданості Альянсу підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. НАТО рішуче засуджує та ніколи не визнає анексію українського Криму. Наші партнери вимагають від Росії вивести свої війська з території нашої держави та припинити будь-яку політичну, фінансову та матеріальну підтримку незаконних збройних формувань на Донбасі", - заявив Порошенко.
"Сьогодні і завтра у Брюсселі продовжу відповідну роботу з лідерами НАТО для реалізації інтеграційного потенціалу України та взаємодії в інтересах миру, безпеки і стабільності на континенті", - відзначив Президент.
Нагадаємо, у НАТО офіційно підтвердили стремління України до членства в Альянсі.