Порошенко не выпустили за границу из-за того, что его командировка отменена - ГПСУ
Киев • УНН
Петру Порошенко было отказано в выезде из Украины, поскольку Верховная Рада отменила его командировку.
Пятому президенту Украины, нардепу от партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко отказали в выезде из-за того, что его командировка за границу отменена Верховной Радой. Об этом журналисту УНН сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Пограничники обеспечивают оформление и пропуск лиц через границу исключительно в соответствии с законодательством, в частности, и Правил пересечения границы гражданами Украины
Он напомнил, что, как известно, на время действия военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд на основании соответствующих решений о служебных командировках.
"Относительно народного депутата, о котором вы интересуетесь, у пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины", - пояснил Демченко.
Контекст
Порошенко заявил, что его пограничники не выпустили за границу. Он утверждал, что у него есть подписанная командировка председателем Верховной Рады.
Это не первый раз, когда Петра Порошенко не выпускают из Украины. В мае его также не выпустили за границу в командировку.
Порошенко не выпустили за границу из-за того, что его командировка отменена - ГПСУ
Петру Порошенко было отказано в выезде из Украины, поскольку Верховная Рада отменила его командировку.
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