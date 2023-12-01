Порошенко не выпустили за границу из-за того, что его командировка отменена - ГПСУ

Пятому президенту Украины, нардепу от партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко отказали в выезде из-за того, что его командировка за границу отменена Верховной Радой. Об этом журналисту УНН сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Пограничники обеспечивают оформление и пропуск лиц через границу исключительно в соответствии с законодательством, в частности, и Правил пересечения границы гражданами Украины - сказал Демченко.

Он напомнил, что, как известно, на время действия военного положения народные депутаты Украины имеют право пересекать государственную границу на выезд на основании соответствующих решений о служебных командировках.

"Относительно народного депутата, о котором вы интересуетесь, у пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины", - пояснил Демченко.

Контекст

Порошенко заявил, что его пограничники не выпустили за границу. Он утверждал, что у него есть подписанная командировка председателем Верховной Рады.

Это не первый раз, когда Петра Порошенко не выпускают из Украины. В мае его также не выпустили за границу в командировку.