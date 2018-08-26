Порошенко поручил дипломатам обеспечить реабилитацию раненых за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко украинским дипломатам приложить усилия на реабилитацию раненых за рубежом. Об этом он заявил сегодня, выступая перед жителями Авдеевки на открытии нового газопровода, передает УНН.
"Сейчас 21 украинский военный ждет реабилитацию. И мы должны обеспечить нашу эффективность так же, как мы должны обеспечить реабилитацию, отдых, восстановление детей из Донбасса, которые также должны иметь возможность переключиться от ужасов войны", - сказал Порошенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко предложит странам Европы приобщиться к восстановлению разрушенной инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.