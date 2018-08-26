Порошенко поручил дипломатам обеспечить реабилитацию раненых за рубежом

"Сейчас 21 украинский военный ждет реабилитацию. И мы должны обеспечить нашу эффективность так же, как мы должны обеспечить реабилитацию, отдых, восстановление детей из Донбасса, которые также должны иметь возможность переключиться от ужасов войны", - сказал Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко предложит странам Европы приобщиться к восстановлению разрушенной инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.