Порошенко доручив дипломатам забезпечити реабілітацію поранених за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко українським дипломатам докласти зусиль на реабілітацію поранених за кордоном. Про це він заявив сьогодні, виступаючи перед мешканцями Авдіївки на відкритті нового газогону, передає УНН.
“Зараз 21 український військовий чекає на реабілітацію. І ми маємо забезпечити нашу ефективність так само, як ми маємо забезпечити реабілітацію, відпочинок, відновлення дітей з Донбасу, які також повинні мати можливість переключитися від жахів війни”, — сказав Порошенко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко запропонує країнам Європи долучитися до відбудови зруйнованої інфраструктури Донецької та Луганської областей.