"Порочные связи Cargill": в каких скандалах и "черных" секторах экономики Украины погрязла крупная ТНК

КИЕВ. 7 августа. УНН. Частное (товарное) кредитование, практикующее иностранными корпорациями, стало особо актуальным для украинского бизнеса после массовой ликвидации украинских банков. Но, в отличии от банков, система кредитования у корпораций совершенно иная - как частные компании, они могут себе позволить кредитовать кого захотят, включая "черный" бизнес, игнорирующий уплату налогов и возврат долгов. На примере американского гиганта Cargill, обосновавшегося в Украине с 90-х годов, УНН попытался разобраться, чем транснациональные корпорации занимаются в Украине на протяжении почти уже 30 лет, почему их обвиняют в уничтожении украинских банков, и как их партнером становится токсичный бизнес, вопреки заявленным ценностям добросовестности.

История Cargill в Украине

Cargill в США основали два семейства: Каргилл и Мак-Миллан в 1865 году. С тех пор корпорация стала стремительно расти и сегодня позиционирует себя как одна из крупнейших мировых частных компаний, инвестирующих в пищевое производство. Компания ведёт операции почти в 70 странах мира. Занимается продажами зерна, масла, сахара, какао-продуктов, говядины, свинины, мяса индейки и др. Кроме того, компания является и крупным производителем сельскохозяйственной продукции.

Не удивительно, что такая крупная сельхозкорпорация не обошла стороной украинские черноземы. Первые поставки агропродукции Cargill совершал еще во времена Советского Союза. А после его развала и вовсе - обосновался как в России, так и Украине.

На сайте корпорации указано, что в 1991 году украинская "дочка" Cargill создала общее предприятие с исследовательским институтом в Днепропетровской области. С 1995 года начала строительство и приобретение заводов с переработки масличных культур. В 2016 году Cargill Украина заключила договор на строительство терминала в порте "Южный".

Однако на сайте упускается то, что американская корпорация имела непосредственное отношение к "Дельта Банку", впоследствии признанным банкротом, и к "Укрлендфармингу", чьи проблемы не заканчиваются по сей день. Говорить о причастности Cargill к проблемам двух партнеров – не приходится. Но и о примерной деятельности корпорации – тоже.

Главный кредитор украинских банков стал их ликвидатором

"По оценочным данным, финансовое подразделение Cargill активно кредитовало украинские банки и компании (выдано кредитов на общую сумму свыше 1 млрд долларов) и является бесспорным лидером среди всех американских кредиторов. Известно о сотрудничестве Cargill Financial Services с банками "Аваль", "Укрпромбанк", "ПУМБ", "Мрия", "Донгорбанк", "Индекс-Банк", "Внешторгбанк", "Финансы и Кредит", "Родовид Банк", "Кредит-Днепр", "Форум", "НРБ", "ОТП", а также такими компаниями, как "МКС" и "КОНТИ", - сообщали тогда журналисты.

Из перечисленных банков "на плаву" остался, пожалуй, только "Аваль", и то, вероятно, по причине своевременной продажи иностранцам, и "ПУМБ" – по причине того, что принадлежит не "статистическому" украинцу, а крупнейшему бизнесмену - Ринату Ахметову, со всеми его возможностями. В тоже время, "Кредит-Днепр" другого бизнесмена - Виктора Пинчука в 2019 году еще продолжал оспаривать ликвидацию своего банка. Совпадение или нет - вопрос риторический. Но самым токсичным для репутации Cargill оказался "Дельта Банк".

Выведение из "Дельта Банка" 100 млн долларов

Один из крупнейших банков Украины с 500 тыс. клиентов "Дельта Банк" не стал исключением "банкопада", управляемым тогдашней главой НБУ Валерией Гонтаревой. Баснословные порой суммы сгорали просто на глазах у растерянных и шокированных вкладчиков, которым взамен их сбережений - предлагали выдать гарантированные государством 200 тыс. грн. Какое количество людей обанкротилось, потеряло свои деньги и осталось ни с чем - трудно даже представить. Но в Украине, как известно, все равны перед законом, но некоторые "ровнее".

За месяц до входа временной администрации в "Дельта Банк" свои деньги начал выводить оттуда Cargill. Откуда такая проинформированность - догадаться не сложно. Ни для кого не секрет, что Cargill в Украине - под опекой американского посольства, который, в отличии от украинских вкладчиков, был, похоже, лучше поинформирован о планах Нацбанка.

Cargill удалось вывести часть активов, чтобы вернуть свой взнос в капитал "Дельта Банка".

"Такая сделка - безусловный удар по репутации Cargill. Группа делала взносы в капитал банка, но в какой-то момент поняла, что ситуация стала напоминать штопор, из которого "Дельта" уже не выйдет. Поэтому она исподтишка забрала сколько могла, оставив на произвол судьбы многочисленных клиентов "Дельта Банка". Основным из них является государство - то есть, граждане Украины”, - писал тогда журналист Сергей Лямец.

Шлейф "Дельта Банка" тянется за Cargill до сих пор. Он пытается обернуть в свою пользу активы банка, в частности известные в Украине соки "Галиччина". Параллельно Cargill стремится занять весомую нишу на агрорынке, выдавая частные товарные кредиты фермерам. И тут сразу две стороны медали: с одной стороны украинские фермеры нуждаются в оборотных средствах, с другой стороны - такие кредиты могут заканчиваться катастрофой и банкротством в случае "неповиновения". К тому же, большой вопрос - кого на самом деле кредитует Cargill: "белый" бизнес или "черный"?

Саrgill не интересно спасать украинский бизнес, прежде всего он думает о себе

Из реестра судебных решений известно, что Cargill жестко наказывает фермера за просрочку. Кроме основного долга Cargill требует через суд пеню, 20% штрафа, 30% годовых, инфляционные потери, кроме судебного сбора. Если фермер брал в Cargill чуть более 645 тыс. грн и не выполнил обязательства, отдавать ему придется уже более 1 млн гривен. И это реальный пример из жизни.

"Транснациональные компании, прежде всего, заинтересованы в украинских активах, в приумножении этих активов, как одном из ключевых показателей бизнеса, а не в спасении других компаний", - объясняет экономист Андрей Новак.

"Главная цель транснациональных компаний - оптимизация своей прибыли, что может идти в разрез с национальными интересами страны в целом", - подтверждает эксперт Института общественных исследований, экономист Павел Вернивский.

"Финансируя аграрный бизнес, Cargill, думаю, становится совладельцем или соинвестором. Это законный способ стать совладельцем компании через кредитование. И в такой способ, думаю, международные финансовые структуры стараются завладеть аграрным комплексом Украины - самым ценным, что сегодня имеет Украина", - говорит банковский эксперт Арсен Маринушкин.

В то же время, контроль за иностранным капиталом в Украину должно осуществлять государство, полагает экономист, банковский эксперт Виктор Медведь.

"По сути, у нас отсутствует законодательное регулирование участия международного капитала в отраслях промышленности Украины, что, по сути, может ставить под угрозу те или иные факторы стабильности государства", - говорит он.

Также существует риск, что своим частным кредитованием транснациональные корпорации, включая Cargill, поддерживают "черный" сектор АПК. Кредитуя фермеров, которым отказали банки из-за неблагонадежности или непрозрачной финдеятельности, они поддерживают теневую экономику, с которой так усердно якобы борется государство.

"Конечно, есть трейдеры, которые работают в теневом формате - покупают за наличку, имеют контакты с так называемыми "скрутками" (НДС - ред), которые формируют фиктивный налог на добавленную стоимость, подписывают фиктивные договора и проводят все эти оборудки - такое есть и они финансируют именно теневых фермеров", - говорит президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

В подтверждение таких слов может служить тот факт, что Cargill выдает частное финансирование структурам, подконтрольным компании KSG Agro. По информации УНН, товарный кредит от Cargill получил в том числе "Рантье", который якобы числится в "черных" списках банков. Эту структуру, судя по информации из реестра судебных решений, действительно трудно назвать добросовестной.

"Согласно сообщению о совершении уголовного преступления ООО "Рантье", во избежание обязательств перед кредиторами, осуществило отчуждение своих основных фондов в пользу аффилированного лица.. Также заявитель отмечает, что служебные лица ООО "Рантье" при передаче недвижимого имущества в уставный капитал ООО "Стронг-Инвест" занизили его стоимость больше чем в 50 раз, что свидетельствует о занижении стоимости объекта налогообложения", - сообщается в материалах уголовного дела об "Рантье".

Также эту компанию упрекают в фиктивных операциях и умышленном уходе от уплаты налогов.

Возможно, подобные бы компании и перестали существовать в Украине, если бы не подпитка со стороны американской корпорации. Но руководителей Украины такое положение дел, похоже, не смущает. В январе этого года Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в увеличении инвестиций Cargill в АПК.

"Мы будем рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретения новой агротехники", - отметил он.

Не исключено, что в Офисе Президента просто не проводили анализ того, кого именно и как кредитует Cargill. Ведь, сложно допустить, что Президент готов закрыть глаза на подпитку "черного" сектора АПК.

Параллельно с "черным" сектором Cargill финансирует Кабмин

Впрочем, лояльное отношение к Cargill может объясняться и тем, что Кабмин сам прибегает к их услугам, причем на взаимовыгодных условиях. Год назад правительство Украины поручило Министерству финансов привлечь два кредита от Cargill Financial Services International: 100 млн евро на два года под 5,15% годовых и 150 млн евро на пять лет под 6,25% годовых. То есть, в этот год Украина должна платить Cargill за пользование их денег порядка 15 млн долларов.