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"Поражение путина не приведет к автоматической победе Украины" - Урсула фон дер Ляйен

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 12:02  •  18872 просмотра

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Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что поражение путина не гарантирует победы Украине, призвав к постоянной поддержке со стороны ЕС. Она подчеркнула устойчивость Украины и ее прогресс на пути к членству в ЕС.

Поражение президента россии владимира путина не приведет к автоматической победы Украины, важно продолжать поддержку Украины, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем обращении к Европарламенту 13 декабря, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Когда россия вторглась в Украину, многие боялись, что Киев падет за несколько дней. Этого не произошло. Вместо этого Украина вытеснила россию с половины захваченных ею ею территорий на море. На море Украина оттеснила российский флот и открыла морской коридор для доставки в мир - как по мне, это было недостаточно освещено. В воздухе Украина стала невероятно эффективной в сбивании российских ракет и беспилотников, а на суше Украина наносит огромные потери россии

- указала президент Еврокомиссии.

По ее словам, Украина на пути к членству в ЕС. В свою очередь, Кремль устранил себя из западной экономики и инновационных систем, и стал зависимым от Китая. Таким образом, президент рф владимир путин не только не достигает своих стратегических целей, но и наносит серьезные издержки своей стране.

Но мы все знаем, что провал путина не приведет к автоматической победе Украины. Поскольку война затягивается, мы должны продемонстрировать, что означает "поддерживать Украину столько, сколько нужно"

- подчеркнула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен напомнила, что Украина борется не только против оккупантов, но и за Европу. "И присоединение к нашей семье будет окончательной победой Украины", - указала она.

Дополнение

По словам министра иностранных дел Украины, на саммите ЕС, который состоится 14-15 декабря, будет пять важных вопросов по Украине, в частности об открытии переговоров о членстве в ЕС и запуске фонда финансовой поддержки. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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