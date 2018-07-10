Ранили и ограбили: появились подробности нападения на мужчину под Киевом

"Нападавших, как минимум, было двое, они скрылись на серебристом "Audi", успев отобрать у потерпевшего 200 долларов залога", - сказал Жукович.

По его словам, остальные средства, которых у мужчины было не менее 2 тыс. долларов, они забрать не успели, поскольку он оказал активное сопротивление. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 187 (разбой) УК.

Как сообщал УНН, под Киевом неизвестные из травматического оружия ранили мужчину.