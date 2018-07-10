Поранили і пограбували: з'явились подробиці нападу на чоловіка під Києвом

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Поліція Київської області розшукує двох невідомих, які сьогодні вранці на Софіївській Борщагівці поранили з травматичної зброї чоловіка, котрий приїхав придбати автомобіль. Про це УНН повідомив керівник відділу комунікації ГУНП у Київській області Микола Жукович.

“Нападників щонайменше було двоє, вони втекли на сріблястому „Audi“, встигнувши відібрати у потерпілого 200 доларів застави”, — сказав Жукович.

За його словами, решту коштів, яких у чоловіка було щонайменше 2 тис. доларів, вони забрати не встигли, оскільки він чинив активний опір. Наразі стан його здоров’я задовільний.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 187 (розбій) ККУ.

Як повідомляв УНН, під Києвом невідомі з травматичної зброї поранили чоловіка.

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