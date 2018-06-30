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10 марта, 00:20 • 73059 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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8 марта, 13:20 • 138603 просмотра

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Ранение военного в Житомире в ДШВ назвали несчастным случаем

Ранение военного в Житомире в ДШВ назвали несчастным случаем

Киев  •  УНН

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ЖИТОМИР-КИЕВ. 30 июня. УНН. Командование десантно-штурмовой войск Украины сегодня сообщило, что ранения заместителя командующего ДШВ, которое произошло в Житомире, - несчастный случай. Об этом командование сообщило на своей официальной странице в Facebook, передает УНН.

"В ходе проведенной проверки по факту получения телесных повреждений заместителем командующего ДШВ ВС Украины полковником Щербанем П.Р., установлено, что телесные повреждения получены вследствие досадного несчастного случая", – сообщают в ДШВ.

В командовании добавляют, что показания самого полковника Щербаня и характер его телесных повреждений опровергают причастность к ранению других лиц.

Напомним, что 27 июня произошло ножевое ранение полковника ДШВ ВСУ, который занимает должность заместителя командующего десантно-штурмовых войск Украины. Военный был госпитализирован в лечебное учреждение.

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