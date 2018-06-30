Поранення військового в Житомирі у ДШВ назвали нещасним випадком
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 30 червня. УНН. Командування Десантно-штурмових військ України сьогодні повідомило, що поранення заступника командувача ДШВ, яке сталося в Житомирі, – нещасний випадок. Про це командування повідомило на своїй офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.
"У ході проведеної перевірки за фактом отримання тілесних ушкоджень заступником командувача ДШВ ЗС України полковником Щербанем П.Р., з'ясовано, що тілесні ушкодження отримані внаслідок прикрого нещасного випадку", – повідомляють у ДШВ.
У командуванні додають, що свідчення самого полковника Щербаня та характер його тілесних ушкоджень спростовують причетність до поранення інших осіб.
Нагадаємо, що 27 червня сталося ножове поранення полковника ДШВ ЗСУ, який обіймає посаду заступника командувача Десантно-штурмових військ України. Військового було госпіталізовано до лікувального закладу.