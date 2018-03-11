Раненый в зоне АТО украинский военный находится в тяжелом состоянии - Минобороны

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 37442 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 53217 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56806 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101907 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92860 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103662 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110671 просмотра

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КИЕВ. 11 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военнослужащий получил ранения, состояние его здоровья - тяжелое. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"В результате вражеского обстрела получил ранение один защитник Украины, ему пока оказывается необходимая медико-санитарная помощь. Состояние здоровья нашего защитника - тяжелое", - сообщил Гуцуляк.

В общем за прошедшие сутки было зафиксировано 5 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, из них 3 обстрела состоялись на Луганском направлении и еще 2 на Донецком.

Напомним, военнослужащие отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины взяли в плен боевика российско-оккупационных войск, который пытался попасть на подконтрольную Украины территорию.

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