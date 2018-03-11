Раненый в зоне АТО украинский военный находится в тяжелом состоянии - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военнослужащий получил ранения, состояние его здоровья - тяжелое. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В результате вражеского обстрела получил ранение один защитник Украины, ему пока оказывается необходимая медико-санитарная помощь. Состояние здоровья нашего защитника - тяжелое", - сообщил Гуцуляк.
В общем за прошедшие сутки было зафиксировано 5 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, из них 3 обстрела состоялись на Луганском направлении и еще 2 на Донецком.
Напомним, военнослужащие отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины взяли в плен боевика российско-оккупационных войск, который пытался попасть на подконтрольную Украины территорию.