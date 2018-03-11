Поранений в зоні АТО український військовий знаходиться у важкому стані – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції один український військовослужбовець отримав поранення, стан його здоров'я – важкий. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення один захисник України, йому наразі надається необхідна медико-санітарна допомога. Стан здоров'я нашого захисника – важкий", - повідомив Гуцуляк.
Загалом протягом минулої доби було зафіксовано 5 обстрілів позицій Збройних сил України, з них 3 обстріли відбулись на Луганському напрямку та ще 2 на Донецькому.
Нагадаємо, військовослужбовці окремої механізованої бригади Збройних сил України взяли в полон бойовика російсько-окупаційних військ, який намагався потрапити на підконтрольну Україні територію.