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Несмотря на военное положение в областях Украины установят новогодние елки

Несмотря на военное положение в областях Украины установят новогодние елки

Киев  •  УНН

 • 20317 просмотра

В связи с введением в десяти областях Украины военного положения УНН решил выяснить, будут ли в этих областях устанавливать новогодние елки и будут ли проводиться праздничные мероприятия.

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В большинстве областей Украины, в которых уже неделю действует военное положение, не планируют отменять мероприятия, посвященные новогодним праздниками. Только в Запорожской области программа празднований будет сокращена. Об установлении новогодних елок и празднования в областях и городах УНН рассказали в областных государственных администрациях.

Так, в населенных пунктах Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской, Черниговской областей установят новогодние елки. Массовые мероприятия отменять не планируется. Однако в Запорожской области вопрос проведения праздничных мероприятий в настоящее время обсуждается.

"Елка будет стоять, она будет официально открыта. Но чтобы каждый день был праздник – такого не будет. В связи с военным положением программа праздничных мероприятий очень сильно сокращена практически до нуля", – сообщили в Запорожской ОГА.

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А в Донецкой области планируются школьные и массовые мероприятия. В этом году ко Дню святого Николая будут действовать две резиденции.

"В каждом городе будет своя елка и свой праздник. Резиденции будут действовать с 10 декабря по 19 декабря на юге области, в Мариуполе, и на севере, в Константиновке. С 1 декабря работают так называемые фабрики святого Николая", – отметили в ОГА.

В центре Харькова, на площади, уже завершается установка новогодней елки. В каждом населенном пункте Луганской области установят елку, открытие которой запланировано на 19 декабря, а новогодние праздники там начнутся с 12 декабря. В центральном городском парке Винницы также 19 декабря состоится открытие елки, она будет стоять до 13 января.

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"Также не отменяется и ежегодная губернаторская новогодняя елка, которая проходит в театре Садовского для детей из малообеспеченных слоев населения, детей участников АТО, многодетных семей", – уточнили в Винницкой ОГА.

А в Чернигове елка уже стоит на площади, сейчас заканчивается обустройство городка, где состоятся торжества. Открытие елки планируется "ближе к праздникам".

Информацию по празднованию в Одесской, Сумской и Николаевской областях УНН пока уточняет.

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Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море. Также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

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