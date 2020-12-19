Несмотря на санкции: в Германии заявили о "неожиданном восстановлении" прямых инвестиций в России
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Несмотря на связанный с пандемией кризис и западные санкции в отношении Москвы, инвестиции немецкого бизнеса в России продолжают держаться на сравнительно высоком уровне. Об этом сообщает в субботу, 19 декабря, агентство dpa со ссылкой на заявление Немецко-российской внешнеторговой палаты, передает УНН со ссылкой на DW.
Сообщается также, что показатель за первые три квартала составил около 1,3 миллиарда евро.
Так, прямые инвестиции немецких фирм в России "неожиданно сильно восстановились", указала организация, опирающаяся в своем анализе на данные Немецкого федерального банка. Компаниям удалось компенсировать обвал инвестиций во втором квартале, связанный с пандемией коронавируса, заявил глава AHK Райнер Зеле.
По его словам, на уровень инвестиций в РФ также влияют санкции ЕС, введенные за незаконную оккупацию украинского полуострова Крым и агрессию России на востоке Украины.
Вместе с тем немецкие фирмы видят в России многообещающий рыночный потенциал и ориентированное на потребление 140-миллионное население, а также "здоровый государственный бюджет с низкой долей госдолга", указал Зеле.
Он отметил, что компании из Германии в настоящее время реализуют в России несколько крупных проектов.
По сведениям Германо-российской внешнеторговой палаты, в кризисный год она смогла расширить свои позиции как "крупнейшего иностранного экономического объединения в России".
Так, количество членов палаты выросло более чем на 10% по сравнению с прошлым годом до примерно 1000. По данным объединения, в России зарегистрировано около 4000 немецких компаний.
Как сообщал УНН, Совет Европейского Союза 17 декабря принял решение продлить санкции, введенные в ответ на действия России, которые дестабилизируют ситуацию в Украине, и нацелены на отдельные сектора российской экономики еще на полгода - до 31 июля 2021 года.