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Попри санкції: у Німеччині заявили про "несподіване відновлення" прямих інвестицій у Росії

Київ • УНН

 • 13099 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Незважаючи на пов'язану з пандемією кризу і західні санкції відносно Москви, інвестиції німецького бізнесу у Росії продовжують триматися на порівняно високому рівні. Про це повідомляє у суботу, 19 грудня, агентство dpa із посиланням на заяву Німецько-російської зовнішньоторговельної палати, передає УНН із посиланням на DW.

Попри санкції: у Німеччині заявили про "несподіване відновлення" прямих інвестицій у Росії

Повідомляється також, що показник за перші три квартали цього року склав близько 1,3 млрд євро.

Так, прямі інвестиції німецьких фірм у Росії "несподівано сильно відновилися", вказала організація, яка спирається у своєму аналізі на дані Німецького федерального банку. Компаніям вдалося компенсувати обвал інвестицій у другому кварталі, пов'язаний з пандемією коронавірусу, заявив глава AHK Райнер Зеле.

За його словами, на рівень інвестицій у РФ також впливають санкції ЄС, введені через незаконну окупацію українського півострова Крим і агресію Росії на сході України.

Разом із тим, німецькі фірми бачать у Росії багатообіцяючий ринковий потенціал і орієнтоване на споживання 140-мільйонне населення, а також "здоровий державний бюджет з низьким ступенем держборгу", вказав Зеле.

Він зазначив, що компанії із Німеччини у даний час реалізують у Росії кілька великих проектів.

За інформацією Німецько-російської зовнішньоторговельної палати, у кризовий рік вона змогла розширити свої позиції як "найбільшого іноземного економічного об'єднання у Росії".

Так, кількість членів палати зросла більш ніж на 10% у порівнянні з минулим роком до приблизно 1000. За даними об'єднання, у Росії зареєстровано близько 4000 німецьких компаній.

Як повідомляв УНН, Рада Європейського Союзу 17 грудня прийняла рішення продовжити санкції, введені у відповідь на дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні, і націлені на окремі сектори російської економіки ще на півроку - до 31 липня 2021 року.

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