Спрос на элитную недвижимость в столице вырос в первые два месяца 2018 года
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В январе-феврале 2018 года предполагаемый объем инвестиций в элитную недвижимость Киева (стоимостью от 250 тыс. долл.) составил эквивалент 11 млн 698 тыс. долл., что на 48% превышает показатели декабря 2017 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на профильный сайт Столичная недвижимость.
По итогам двух месяцев доля элитного сегмента в общем количестве операций с недвижимостью составила 4%. Доля инвестиций в элитный сегмент - 22% от всех капиталовложений в рынок недвижимости в течение данного периода.
В структуре спроса на рынке элитной недвижимости в первые два месяца 2018 г. 60% запросов пришлось на квартиры. Наиболее востребованные районы - Печерский (ул. Кудри, Драгомирова), Голосеевский (Саксаганского, Жилянская) и Шевченковский (ул. Гоголевская, Б. Хмельницкого, Ирининская).
В начале года предпочтения покупателей снова разделились между историческим жилым фондом и квартирами в домах современной постройки. В основном это апартаменты площадью от 125 до 300 кв.м. Покупатели обращали внимание на состояние входной группы и придомовой территории, в новых домах одним из ключевых требований было наличие паркинга. Ценовой диапазон таких предложений - 1800-2800 долл./кв.м.
В общем количестве запросов 30% заняли помещения нежилого фонда. На дома в январе-феврале пришлось 10% запросов.
Как сообщал УНН, в Украине сохраняется высокая потребность в жилье. По мнению президента ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, потребность рынка недвижимости только Киева составляет 30 млн квадратных метров жилья. Ежегодно столица способна поглощать не менее 2 млн квадратных метров жилья.