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Попит на елітну нерухомість у столиці зріс в перші два місяці 2018 року

Попит на елітну нерухомість у столиці зріс в перші два місяці 2018 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У січні-лютому 2018 року передбачуваний обсяг інвестицій в елітну нерухомість Києва (вартістю від 250 тис. дол.) склав еквівалент 11 млн 698 тис. дол., що на 48% перевищує показники грудня 2017 р. Про це УНН повідомляє з посилання на профільний сайт Столична нерухомість.

За підсумками двох місяців частка елітного сегмента в загальній кількості операцій з нерухомістю склала 4%. Частка інвестицій в елітний сегмент – 22% від усіх капіталовкладень в ринок нерухомості протягом даного періоду.

У структурі попиту на ринку елітної нерухомості в перші два місяці 2018 р 60% запитів прийшлося на квартири. Найбільш затребувані райони – Печерський (вул. Кудрі, Драгомирова), Голосіївський (Саксаганського, Жилянська) і Шевченківський (вул. Гоголівська, Б. Хмельницького, Ірининська).

На початку року переваги покупців знову розділилися між історичним житловим фондом та квартирами в будинках сучасної споруди. В основному це апартаменти площею від 125 до 300 кв.м. Покупці звертали увагу на стан вхідної групи і прибудинкової території, в нових будинках однією з ключових вимог була наявність паркінгу. Ціновий діапазон таких пропозицій – 1800-2800 дол./кв.м.

У загальній кількості запитів 30% зайняли приміщення нежитлового фонду. На будинки в січні-лютому прийшлося 10% запитів.

Як повідомляв УНН, в Україні зберігається висока потреба у житлі. На думку президента ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" Ігоря Кушніра, потреба ринку нерухомості тільки Києва становить 30 млн квадратних метрів житла. Щорічно столиця здатна поглинати не менше 2 млн квадратних метрів житла. 

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