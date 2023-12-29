Попадание в многоэтажку во Львове: количество пострадавших возросло до 17 - ОВА

Во Львове в результате попадания российской ракеты в многоэтажку пострадали 17 человек, среди которых один ребенок. Также известно о гибели одного мужчины. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

В результате попадания ракеты в многоэтажку на улице Хоткевича во Львове погиб 44-летний мужчина. Вечная память, соболезнования родным! 17 человек, в том числе один ребенок, пострадали. Пять человек госпитализировали. Большинство пострадавших получили ранения из-за осколков окон, которые выбило взрывной волной - написал Максим Козицкий в Тelegram.

Детали

Утром Львовскую область оккупанты атаковали 15 ракетами и 14 БпЛА. В результате 7 жилых домов подверглись значительным разрушениям, еще 11 - повреждены в меньшей степени. Также пострадали два лицея и детсад.

Также есть ракетные попадания в один из инфраструктурных объектов в Дрогобычском районе. Предварительно без жертв.

В Стрыйском и Львовском районах обломки ракет упали в поле.

Напомним

Во время массированной ночной атаки на Украину россияне попали в одно из предприятий в Львове. Зафиксировали частичное разрушение админздания и производственных цехов. Жертв или пострадавших нет.

Всего во Львовской области, по данным Нацполиции, было ранено 24 человека.

Самая массированная атака рф с воздуха: ВС ВСУ подтвердили сбитие 114 из 158 целей