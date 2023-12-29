Попадание в многоэтажку во Львове: количество пострадавших возросло до 17 - ОВА
В результате российского ракетного удара по львовской многоэтажке погиб один человек и 17 получили ранения, в том числе ребенок.
Ракетная атака на Запорожье: количество погибших возросло до шести
Российский ракетный удар по Запорожью унес жизни шести человек; пострадали здания и инфраструктура.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в январе проведет встречу с главой МИД Венгрии
Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто могут встретиться в январе для обсуждения двусторонних вопросов и улучшения отношений.
россия планирует провести несколько гибридных подрывных кампаний против Украины - ГУР
Россия планирует дестабилизировать Украину с помощью гибридных подрывных кампаний, сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.
"За Днепр, Одессу, Львов и Киев ответ не заставит себя ждать": Данилов отреагировал на ночную атаку рф по Украине
Данилов заявляет, что российские ракетные атаки усиливают украинское сопротивление и ненависть к России, не оставляя шансов на переговоры.
Масштабная атака рф на Украину: 18 человек погибли, среди них - ребенок. 132 получили ранения - Нацполиция
В результате российских атак на Украину погибли 18 человек, 132 получили ранения, повреждена инфраструктура.
Игнат о сообщениях о нарушении воздушного пространства Польши: сигнал партнерам усилить ПВО Украины
Игнат прокомментировал сообщения о нарушении воздушного пространства Польши.
Грузовик въехал в группу пешеходов в немецком городе Пассау: один погибший, несколько раненых
В Германии грузовик сбил пешеходов, убив одну женщину и ранив пятерых; водитель, возможно, имел проблемы со здоровьем.
Удар рф по Конотопу на Сумщине: повреждены четыре многоэтажки
В результате российской атаки на Конотоп были повреждены здания и ранены три человека; спасатели быстро потушили пожар в автомобиле.
После ракетной атаки рф: в Киеве нормализовалось качество воздуха - КГГА
Качество воздуха в Киеве нормализовалось после загрязнения в результате российской атаки; уровень загрязняющих веществ не превысил предельно допустимые нормы. Сообщается о трех смертях и 24 ранениях в результате атаки.