Три моста и несколько улиц Киева перекрыли через полумарафон

Отмечается, что движение автотранспорта на маршрутах бегового мероприятия будет ограничено.

"Перекрытие транспортного движения - одна из обязательных условий проведения массовых соревнований по бегу. Таким образом, около 9000 участников мероприятия, среди которых есть дети, получают гарантию безопасности на трассе забега", - говорится в сообщении.

Так, движение в воскресенье будет перекрыто на Контрактовой площади с 5:00 утра до 22:00, на улице Сагайдачного с 5:00 до 22:00, на Днепровском спуске с 9:00 до 10:30 перекрыто подъем и спуск у моста Метро.

Кроме того, будет перекрыто Набережное шоссе - с 8:00 до 10:30 (там будет перекрыто движение в обе стороны от моста Метро до Контрактовой площади, с 9:00 до 12:40 перекрыто движение от Боричевого спуска до моста Метро).

Также на улице Набережно-Крещатицкая с 8:30 до 12:40 будет перекрыто движение в промежутке от Боричевого спуска до Гаванского моста.

Гаванский мост перекроют с 09:00 до 11:40 в сторону моста Георгия Фукса, улицу Набережно-Рыбальскую с 09:30 до 10:40 перекрыто в сторону моста Георгия Фукса.

Мост Георгия Фукса с 09:30 до 10:50 перекроют в сторону Левого берега до остановки "Парк Дружбы Народов". Отмечается, что впервые в истории Киевского полумарафон будет организовано реверсивное движение в полосе встречного движения.

На улице Труханова и Владимирском спуске движение будет ограничено с 8:30 до 12:50 и с 8:30 до 13:00 соответственно в оба направления.

Как сообщал УНН, в Киеве под дождем провели Breakfast Run.