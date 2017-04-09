Три моста и несколько улиц Киева перекрыли через полумарафон

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 59888 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106896 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164341 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120633 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119105 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113923 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105181 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107282 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103745 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156270 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Три моста и несколько улиц Киева перекрыли через полумарафон

Три моста и несколько улиц Киева перекрыли через полумарафон

Киев  •  УНН

 • 16728 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В столице сегодня перекрыли ряд улиц из-за проведения седьмого Киевского международного полумарафона, передает УНН со ссылкой на сайт организаторов.

Отмечается, что движение автотранспорта на маршрутах бегового мероприятия будет ограничено.

"Перекрытие транспортного движения - одна из обязательных условий проведения массовых соревнований по бегу. Таким образом, около 9000 участников мероприятия, среди которых есть дети, получают гарантию безопасности на трассе забега", - говорится в сообщении.

Так, движение в воскресенье будет перекрыто на Контрактовой площади с 5:00 утра до 22:00, на улице Сагайдачного с 5:00 до 22:00, на Днепровском спуске с 9:00 до 10:30 перекрыто подъем и спуск у моста Метро.

Кроме того, будет перекрыто Набережное шоссе - с 8:00 до 10:30 (там будет перекрыто движение в обе стороны от моста Метро до Контрактовой площади, с 9:00 до 12:40 перекрыто движение от Боричевого спуска до моста Метро).

Также на улице Набережно-Крещатицкая с 8:30 до 12:40 будет перекрыто движение в промежутке от Боричевого спуска до Гаванского моста.

Гаванский мост перекроют с 09:00 до 11:40 в сторону моста Георгия Фукса, улицу Набережно-Рыбальскую с 09:30 до 10:40 перекрыто в сторону моста Георгия Фукса.

Мост Георгия Фукса с 09:30 до 10:50 перекроют в сторону Левого берега до остановки "Парк Дружбы Народов". Отмечается, что впервые в истории Киевского полумарафон будет организовано реверсивное движение в полосе встречного движения.

На улице Труханова и Владимирском спуске движение будет ограничено с 8:30 до 12:50 и с 8:30 до 13:00 соответственно в оба направления.

Как сообщал УНН, в Киеве под дождем провели Breakfast Run.

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