Более 31 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО за прошедшие сутки

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 59787 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106868 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164307 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120606 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119093 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113920 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105181 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107282 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103745 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156246 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 31 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО за прошедшие сутки

Более 31 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО за прошедшие сутки

Киев  •  УНН

 • 9960 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО проследовало более 31 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, оставался достаточно динамичным", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в общем вчера в КПВВ "Майорское" было оформлено 7280 человек и 880 транспортных средств; "Марьинка" - 7486 человек и 1547 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6280 человек и 1375 транспортных средств; "Гнутово" - 3566 человек и 915 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6480 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/170; "Марьинка" -150/100; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 25/10.

Указано, что вчера в КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории, в направлении Донецка, последовали 7 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом - 12 тонн продуктовых наборов и 9,2 тонны медикаментов от Международного комитета Красного Креста.

Напомним, 6 апреля в КПВВ было оформлено 28,7 тыс. человек и 4,3 тысячи транспортных средств.

Украинские Национальные Новости

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