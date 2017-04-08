Более 31 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО за прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО проследовало более 31 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, оставался достаточно динамичным", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в общем вчера в КПВВ "Майорское" было оформлено 7280 человек и 880 транспортных средств; "Марьинка" - 7486 человек и 1547 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6280 человек и 1375 транспортных средств; "Гнутово" - 3566 человек и 915 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6480 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/170; "Марьинка" -150/100; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 25/10.
Указано, что вчера в КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории, в направлении Донецка, последовали 7 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом - 12 тонн продуктовых наборов и 9,2 тонны медикаментов от Международного комитета Красного Креста.
Напомним, 6 апреля в КПВВ было оформлено 28,7 тыс. человек и 4,3 тысячи транспортных средств.