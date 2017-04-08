Понад 31 тис. людей перетнули КПВВ в зоні АТО минулої доби
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні АТО прослідувало понад 31 тисячу осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Минулої доби пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО залишався досить динамічним", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, загалом вчора в КПВВ “Майорське” було оформлено 7280 осіб та 880 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 7486 осіб та 1547 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 6280 осіб та 1375 транспортних засобів; “Гнутове” — 3566 осіб та 915 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 6480 осіб.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 20/170; “Мар’їнка” —150/100; “Новотроїцьке” — 30/40; “Гнутове” — 25/10.
Вказано, що вчора через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до неконтрольованої території, у напрямку Донецька, прослідували 7 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем — 12 тонн продуктових наборів та 9,2 тонни медикаментів від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Нагадаємо, 6 квітня в КПВВ було оформлено 28,7 тисяч осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів.