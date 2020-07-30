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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 81317 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105499 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112533 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102632 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102667 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104923 просмотра

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Помпео заявил, что у президента США поддерживают идею увеличения летальной помощи Украине

Помпео заявил, что у президента США поддерживают идею увеличения летальной помощи Украине

Киев  •  УНН

 • 14020 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в Белом доме поддерживают идею увеличения летальной помощи для Украины. Об этом он заявил в ходе показаний в сенатском Комитете по международным отношениям, сообщает “Голос Америки”, передает УНН.

“Администрация США действительно поддерживает увеличение летальной помощи”, — сказал Помпео, отвечая на заданный ему вопрос о летальной помощи Украине.

Ранее, во время выступления, Помпео заявил, что Россия является дестабилизирующей силой на международной арене, а администрации Трампа совершает шаги по противодействию ей.

“Эта администрация предприняла шаги для защиты наших интересов и друзей. Мы обнародовали Крымскую декларацию, мы предоставили Украине летальное военное оборудование. Мы наложили санкции на более 360 российских целей всего, от нарушений прав человека, к поддержке Россией убийственного режима Асада, к использованию наемников и ставленников во всем мире”, — подчеркнул Помпео.

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17 июня Посольство США в Украине сообщило, что Вашингтон передал Киеву военное оборудование в рамках сотрудничества в сфере безопасности более чем 60 млн долларов, в том числе, рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.

Государственный департамент США согласовал продажу новой партии “джавелинов” Украине в начале октября 2019 года. Тогда речь шла про 150 ракет и 10 пусковых установок для них на сумму свыше 39 млн долларов.

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