Поможет сократить экономическую основу войны: Зеленский о новом пакете санкций ЕС против россии

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на одобрение 12-го пакета санкций ЕС против россии и отметил - "это поможет сократить экономическую основу войны", передает УНН.

Хочу сегодня поблагодарить наших партнеров в Европейском Союзе - есть одобрение 12-го пакета санкций Евросоюза. Важно, что впервые появляется запрет на российские алмазы и бриллианты. Новые меры против обхода санкций и против поставок в россию товаров и технологий двойного назначения... Есть новые ограничения импорта из россии. Все это действительно поможет сократить экономическую основу войны, и мы будем продолжать работу с партнерами, чтобы санкции, которые применены Европой, работали глобально