Поможет сократить экономическую основу войны: Зеленский о новом пакете санкций ЕС против россии
Киев • УНН
Зеленский приветствовал 12-й пакет санкций ЕС против россии, включая запрет на российские алмазы, как шаг к ослаблению экономической основы войны.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на одобрение 12-го пакета санкций ЕС против россии и отметил - "это поможет сократить экономическую основу войны", передает УНН.
Хочу сегодня поблагодарить наших партнеров в Европейском Союзе - есть одобрение 12-го пакета санкций Евросоюза. Важно, что впервые появляется запрет на российские алмазы и бриллианты. Новые меры против обхода санкций и против поставок в россию товаров и технологий двойного назначения... Есть новые ограничения импорта из россии. Все это действительно поможет сократить экономическую основу войны, и мы будем продолжать работу с партнерами, чтобы санкции, которые применены Европой, работали глобально
Напомним,
Совет ЕС сегодня официально принял 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций против рф, в частности вводится запрет на импорт, покупку или передачу алмазов из россии.
Поможет сократить экономическую основу войны: Зеленский о новом пакете санкций ЕС против россии
Зеленский приветствовал 12-й пакет санкций ЕС против россии, включая запрет на российские алмазы, как шаг к ослаблению экономической основы войны.
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