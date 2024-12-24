Помощник Пабло Эскобара вернулся в Колумбию после 20 лет в тюрьме США
Киев • УНН
Фабио Очоа, один из основателей Медельинского наркокартеля, депортирован в Колумбию после отбытия 25-летнего срока в США. Бывший наркобосс воссоединился с семьей и планирует жить в Медельине.
Фабио Очоа, одного из главных колумбийских боссов наркоторговли депортировали из Соединенных Штатов обратно в южноамериканскую страну.
Пишет УНН со ссылкой CNN.
Детали
Один из основателей Медельинского наркокартеля вернулся в Колумбию после более 20 лет заключения в США за торговлю наркотиками.
Фабио Очоа был одним из основателей наркокартеля и был старшим помощником печально известного наркобарона Пабло Эскобара. Медельинский картель доминировал в торговле кокаином и вел жестокую кампанию против колумбийского государства до убийства Эскобара в 1993 году. Очоа был схвачен в 1999 году в рамках так называемой операции «Миллениум», которую полиция проводила против нескольких лидеров наркобизнеса и их пособников. В 2001 году Очоа вывезли в США, вместе с около 30 другими предполагаемыми торговцами людьми.
Отбыв 25 из 30 лет заключения в США, Фабио Очоа прибыл в Колумбию в понедельник, рейсом из Майами в сопровождении других депортированных: как указывается, он будет свободен, - без судебных обвинений, ожидающих рассмотрения в Колумбии.
Бывший босс картеля улыбался, обнимая дочь, которую не видел семь лет, и сказал, что едет в Медельин, чтобы жить со своей семьей.
Напомним,
Прокуратура Мексики расследует возможную связь между похищением наркобарона Замбады и освобождением Овидио Гусмана в США. Власти США обвиняются в отказе предоставить информацию по делу.
Суд Эквадора привлек к ответственности 30 человек за организованную преступность8 окт. 2024, 00:18 • 18864 просмотра