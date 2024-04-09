Помощь на два миллиона гривен: именно столько Биржа благотворительности "ДоброДій" направила в марте на закупки техники для Сил обороны Украины.

В течение марта этого года Биржа благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, предоставила разнообразной помощи на 2 695 000 гривен. Два миллиона гривен из этой суммы были направлены на дофинансирование закупки техники для Сил обороны Украины, сообщает УНН.

"В течение марта 2024 года Биржа благотворительности "ДоброДій" оказала помощь на более чем 2 695 000 грн. Значительная часть этой суммы (2 млн грн) была передана на дофинансирование важной закупки техники для Сил обороны Украины. Детали позже! Остальные средства сделали возможным продолжение нашей работы в медицинском направлении, в том числе и поддержку медицинских учреждений", - говорится в сообщении благотворительной организации.

Приобщиться к любому из благотворительных проектов, который откликнется в вашем сердце и срезонирует с вашей потребностью помогать другим можно на официальном сайте Биржи благотворительности "ДоброДій": https://248.dp.ua

В благотворительной организации напомнили, что с 24 февраля 2022 года до конца марта 2024 года благодаря совместным усилиям всех партнеров Биржа оказала помощь, которая в целом оценивается в 124 530 000 грн!

В частности, за это время помощь в разных форматах получили:

- Силы обороны Украины - на 90 900 000 грн.

- базовые медицинские учреждения - на 8 300 000 грн.

- тяжелобольные дети - на 11 600 000 грн.

- получатели гуманитарной помощи - на 13 300 000 грн.

- образовательные и социальные инициативы - на 430 000 грн.