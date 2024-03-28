Помогают побеждать агрессию врага: директор "МХП-Громаді" рассказала о важности культурных проектов во время войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  116453 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  122655 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
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Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  147468 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  126137 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139268 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126271 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143655 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134970 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

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24 марта 2024, 16:50  •  180017 просмотра

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20 марта 2024, 10:44  •  503068 просмотра

Помогают побеждать агрессию врага: директор "МХП-Громаді" рассказала о важности культурных проектов во время войны

Культурные проекты во время войны привлекают внимание мирового сообщества к Украине, вдохновляют мотивацией и помогают победить вражескую агрессию, рассказала директор "МХП-Громаді".

Общество •   •  8105 просмотра
Помогают побеждать агрессию врага: директор "МХП-Громаді" рассказала о важности культурных проектов во время войны

В Запорожье зафиксировали попадание трех "шахедов", разрушения есть на трех улицах - ОВА

В Запорожье под вражеские удары попали жилые дома, что привело к разрушениям на трех улицах, причем несколько домов были полностью разрушены, а еще около 10-12 получили повреждения, два человека получили ранения и были госпитализированы.

Война •   •  13502 просмотра
В Запорожье зафиксировали попадание трех "шахедов", разрушения есть на трех улицах - ОВА

Враг пытался атаковать энергообъект Одесской области и транспортную инфраструктуру Запорожья - в Силах обороны юга сообщили детали ночной атаки

россияне пытались атаковать объект энергетики в Одесской области и транспортную инфраструктуру Запорожской области. Противовоздушная оборона уничтожила на юге 16 беспилотников.

Война •   •  13977 просмотра
Враг пытался атаковать энергообъект Одесской области и транспортную инфраструктуру Запорожья - в Силах обороны юга сообщили детали ночной атаки

Одесскую область утром россияне атаковали ракетой из авиации, она уничтожена над морем - Силы обороны Юга

Украинские силы противовоздушной обороны успешно перехватили управляемую ракету, запущенную российским тактическим самолетом из Черного моря в направлении Одесской области.

Война •   •  13997 просмотра
Одесскую область утром россияне атаковали ракетой из авиации, она уничтожена над морем - Силы обороны Юга

Чехия выделила средства на собственную инициативу по покупке снарядов для Украины

Правительство Чехии решило выделить средства на собственную инициативу по закупке снарядов для Украины за пределами ЕС. Около 20 стран выразили заинтересованность в присоединении к этой инициативе.

Война •   •  16788 просмотра
Чехия выделила средства на собственную инициативу по покупке снарядов для Украины

Одесская область подверглась атакам рф: ночью враг направил ракеты и "шахеды", утром - нанес ракетные удары

Ночью и утром российские войска атаковали Одесскую область ракетами и беспилотниками, но противовоздушная оборона уничтожила некоторые из них, предварительно, обошлось без пострадавших.

Война •   •  14251 просмотра
Одесская область подверглась атакам рф: ночью враг направил ракеты и "шахеды", утром - нанес ракетные удары

Враг за сутки убил одного жителя Донетчины и ранил еще двух

За минувшие сутки российские войска убили одного жителя Райгородка и ранили еще двух в Донецкой области.

Война •   •  15295 просмотра
Враг за сутки убил одного жителя Донетчины и ранил еще двух

Ночная атака "шахедами" на Харьков: есть повреждения гражданской инфраструктуры, без пострадавших

28 марта российские войска совершили многочисленные атаки по всей Харьковской области, повредив гражданскую инфраструктуру, жилые дома и детский сад, что привело к многочисленным ранениям и гибели по меньшей мере двух гражданских лиц, в том числе 12-летнего ребенка.

Война •   •  15393 просмотра
Ночная атака "шахедами" на Харьков: есть повреждения гражданской инфраструктуры, без пострадавших

россияне ночью и утром атаковали четыре громады Сумской области: ударяли КАБами, стреляли из артиллерии и гранатометов

Россияне атаковали четыре громады в Сумской области, применив авиацию, артиллерию, гранатометы и стрелковое оружие, в результате чего произошло 19 взрывов.

Война •   •  14610 просмотра
россияне ночью и утром атаковали четыре громады Сумской области: ударяли КАБами, стреляли из артиллерии и гранатометов

На Запорожье враг совершил 406 ударов, в том числе 144 дроновые атаки

Российские войска осуществили массированный обстрел 7 населенных пунктов в Запорожской области, нанеся 406 ударов, в том числе из БПЛА и артиллерии, ранив 2 пожилых женщин.

Война •   •  16572 просмотра
На Запорожье враг совершил 406 ударов, в том числе 144 дроновые атаки