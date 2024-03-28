Помогают побеждать агрессию врага: директор "МХП-Громаді" рассказала о важности культурных проектов во время войны

За два года полномасштабной войны благотворительный фонд "МХП-Громаді" поддержал культурных проектов на 70 млн гривен. В рамках форума "Креативная Украина" директор фонда Татьяна Волочай назвала 4 весомых аргумента, почему во время войны необходимы культурные проекты, передает УНН.

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Так, во-первых культурные проекты привлекают внимание мира к Украине, говорит Волочай.

"К примеру, поддержанный нами документальный проект "Культура VS війна" о художниках, которые взяли в руки оружие, показывают в стенах Европарламента, ЮНЕСКО, на встречах дипломатов. Он напоминает миру о большой войне, когда внимание к нам утихло", - аргументирует она.

Культурные проекты дают понимание своих корней и объединяют.

"Чтобы удержать ту волю, которая вспыхнула в нас в феврале-марте 2022-го, для борьбы, победы и восстановления, ее надо осмыслить. Наши проекты по поддержке музеев, издание книг направлены именно на осознание своих корней, дают ответ на вопрос "почему мы такие?", "откуда у нас сила?", - объясняет она.

Культурные проекты вдохновляют и мотивируют.

"Культура вдохновляет действовать, создавать инновации, быть прогрессивным для своей страны здесь и сейчас. Когда мы осознаем смыслы украинской культуры, мы стремимся к развитию. Во время благотворительных концертов группы KOZAK SYSTEM в отдаленных общинах и госпиталях мы наблюдаем, как меняется состояние людей и становится проактивной позиция", - уточняет Волочай.

Кроме того, поддержка культурных проектов является залогом сохранения государства.

"Культура помогает побеждать агрессию врага. Вспомните март 2022 года: пока украинцы не выпили волю, мир не поддерживал нас. А воля - это продукт культуры. Воля, стремление к свободе - это то, что объединяет украинцев сегодня, то, что дает силы бороться, и то, что питается от культуры", - резюмировала она.

"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин.

География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.