Помним каждого героя и каждую жертву: Кипер о 1000 днях полномасштабной войны

Сегодня, 19 ноября, продолжается 1000-й день полномасштабного вторжения россии в Украину. Это 1000 дней боли, потерь, и одновременно несокрушимой силы, отваги и единства. Об этом написал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Он констатировал, что Одесская область, как и вся Украина, выстояла, несмотря на испытания, и продолжает бороться за свободу и мирное будущее.

"Одесса изменилась по-разному. Она стала более украинской, она стала более выдержанной, более сильной. Потому что эти обстрелы, эти нападения на тот город, который россияне когда-то считали практически своим и говорили что Одесса - наш город, и тот патриотизм, который показали одесситы, как и многие украинские города в этом направлении, конечно оно где-то добавляет и мне сил в том числе, и нашему региону и всем украинцам.

Мы показали, что мы сильная нация, нация, которая любит свою землю. И это не в пределах Одесской области, это в пределах страны. Это признал весь мир, что есть такая нация, страна, которая будет всегда", - заявил он.

Кипер добавил, что украинцы помнят каждого героя и каждую жертву.

"Люди - это главное, что есть в нашей стране и во всем мире, их жизнь и здоровье - высшая ценность. Но ты все равно никогда не привыкнешь к смертям, к смертям детей. Все разрушения можно отстроить, но жизни людей не вернешь.

В частности, 2 марта этого года, когда погибло 5 детей, когда наши службы спасения почти сутки из-под завалов доставали детей в надежде, что они живы, это очень тяжелые были моменты. И таких моментов за эти 1000 дней было, к сожалению, много", - говорит он.

Также Кипер поблагодарил всех, кто стоит на защите украинской земли и поддерживает народ.

"Наши ребята и девушки за почти три года сделали невозможное. Если сравнить маленькую Украину с рф, сравнить численность населения, наши ребята и девушки, государство и люди действительно сделали невероятное.

Часть территории пока что оккупирована. Но давайте вспомним, как россияне планировал взять Киев за три дня. Силами наших защитников мы все вернем обратно", - добавил он.