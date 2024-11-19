Помним каждого героя и каждую жертву: Кипер о 1000 днях полномасштабной войны

ukenru
Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
12:44 • 46060 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
 • 102911 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
 • 110631 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Эксклюзив
"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это
 • 110999 просмотра

"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это

Эксклюзив
В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
 • 116561 просмотра

В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно

Эксклюзив
Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
 • 119501 просмотра

Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Эксклюзив
Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева
 • 115986 просмотра

Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева

Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
 • 122992 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
 • 138042 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
 • 153057 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Макрон: США приняли "хорошее решение" отменить ограничения на использование ракет Украиной

Макрон: США приняли "хорошее решение" отменить ограничения на использование ракет Украиной

 • 51232 просмотра
Графики отключений света и импорт из 5 стран: ситуация в энергосистеме

Графики отключений света и импорт из 5 стран: ситуация в энергосистеме

 • 27491 просмотра
Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

 • 100622 просмотра
Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

 • 89975 просмотра
Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

 • 84052 просмотра
публикации
Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

 • 123935 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 231615 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 317890 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 235255 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 239599 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

14:47 • 15660 просмотра
Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

 • 84052 просмотра
Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

 • 89975 просмотра
Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

Charli XCX выступила с бесплатным мини-концертом на Таймс-сквер

 • 100622 просмотра
Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

 • 98762 просмотра
Актуальное
Помним каждого героя и каждую жертву: Кипер о 1000 днях полномасштабной войны

Помним каждого героя и каждую жертву: Кипер о 1000 днях полномасштабной войны

Киев  •  УНН

 • 6250 просмотра

Read in English

Сегодня исполняется 1000-й день полномасштабного вторжения рф в Украину. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал об изменениях в городе и регионе, отметив рост патриотизма и единства.

Сегодня, 19 ноября, продолжается 1000-й день полномасштабного вторжения россии в Украину. Это 1000 дней боли, потерь, и одновременно несокрушимой силы, отваги и единства. Об этом написал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Он констатировал, что Одесская область, как и вся Украина, выстояла, несмотря на испытания, и продолжает бороться за свободу и мирное будущее.

"Одесса изменилась по-разному. Она стала более украинской, она стала более выдержанной, более сильной. Потому что эти обстрелы, эти нападения на тот город, который россияне когда-то считали практически своим и говорили что Одесса - наш город, и тот патриотизм, который показали одесситы, как и многие украинские города в этом направлении, конечно оно где-то добавляет и мне сил в том числе, и нашему региону и всем украинцам.

Мы показали, что мы сильная нация, нация, которая любит свою землю. И это не в пределах Одесской области, это в пределах страны. Это признал весь мир, что есть такая нация, страна, которая будет всегда", - заявил он.

Кипер добавил, что украинцы помнят каждого героя и каждую жертву.

"Люди - это главное, что есть в нашей стране и во всем мире, их жизнь и здоровье - высшая ценность. Но ты все равно никогда не привыкнешь к смертям, к смертям детей. Все разрушения можно отстроить, но жизни людей не вернешь.

В частности, 2 марта этого года, когда погибло 5 детей, когда наши службы спасения почти сутки из-под завалов доставали детей в надежде, что они живы, это очень тяжелые были моменты. И таких моментов за эти 1000 дней было, к сожалению, много", - говорит он.

Также Кипер поблагодарил всех, кто стоит на защите украинской земли и поддерживает народ.

"Наши ребята и девушки за почти три года сделали невозможное. Если сравнить маленькую Украину с рф, сравнить численность населения, наши ребята и девушки, государство и люди действительно сделали невероятное.

Часть территории пока что оккупирована. Но давайте вспомним, как россияне планировал взять Киев за три дня. Силами наших защитников мы все вернем обратно", - добавил он.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
odessaОдесса
kievКиев