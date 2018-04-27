Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии посетит Киев 1 мая

Митчелл вместе с новым госсекретарем Майклом Помпео вылетел в Брюссель на министерскую встречу НАТО, которая пройдет 27 апреля. После этого помощник госсекретаря будет направлен в Тбилиси, где “выступит с программной речью на Форуме общественной дипломатии НАТО-Грузия и встретится с чиновниками высокого ранга, а также с другими политическими лидерами, представителями гражданского общества и Американской торговой палаты с целью усилить поддержку США стремления Грузии интегрироваться в евроатлантические институты”.

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Помощник госсекретаря 1-3 мая будет находиться в Киеве, где также проведет серию встреч, “чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины” и важность проведения в стране экономических и антикоррупционных реформ.

Напомним, экс-директор ЦРУ Майк Помпео, который в четверг был утвержден в должности госсекретаря США, приступил к исполнению своих обязанностей, сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт на своей странице в Twitter.