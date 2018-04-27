Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії відвідає Київ 1 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Уесс Мітчелл відвідає Брюссель, Тбілісі і Київ з 27 квітня по 3 травня. Про це йдеться в поширеному в четвер заяві Держдепартаменту, передає УНН.
Мітчелл разом з новим держсекретарем Майклом Помпео вилетів до Брюсселя на міністерську зустріч НАТО, яка пройде 27 квітня. Після цього помічник держсекретаря буде направлений у Тбілісі, де “виступить з програмною промовою на Форумі громадської дипломатії НАТО-Грузія і зустрінеться з посадовцями високого рангу, а також з іншими політичними лідерами, представниками громадянського суспільства та Американської торговельної палати з метою посилити підтримку США прагнення Грузії інтегруватися в євроатлантичні інститути”.
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Помічник держсекретаря 1-3 травня перебуватиме в Києві, де також проведе серію зустрічей, “щоб підкреслити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України” і важливість проведення в країні економічних та антикорупційних реформ.
Нагадаємо, екс-директор ЦРУ Майк Помпео, який у четвер був затверджений на посаді держсекретаря США, приступив до виконання своїх обов'язків, повідомила офіційний представник Держдепартаменту Гізер Нойєрт на своїй сторінці в Twitter.