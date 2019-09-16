Умер известный украинский физик-теоретик

“Искренние соболезнования родным и близким, коллегам по работе. Мучительная потеря. Пусть творческие достижения Игоря Васильевича напоминают о его большой любви и преданности делу, которым он занимался. Помним и чтим”, — отметил городской глава Львова Андрей Садовый.

Игорь Васильевич Стасюк родился 23.09.1938 г. в городе Бережаны Тернопольской области.

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Окончил с отличием физический факультет Львовского государственного университета им. Ивана Франко (1959). Учился в аспирантуре университета (1959-1962), защитил кандидатскую диссертацию “Метод узловых элементарных возбуждений в теории неметаллических кристаллов” (1963) и до 1978 г. был доцентом кафедры теории твердого тела и теоретической физики. В 1978-1983 гг. работал в Институте прикладных проблем механики и математики АН УССР. В 1983-1990 гг. - старший научный сотрудник, заведующий отделом Псковского отделения статистической физики Института теоретической физики АН УССР. В 1990-2006 гг. — заместитель директора по научной работе, от 1986 до сих пор — заведующий отделом квантовой статистики Института физики конденсированных систем НАН Украины. В 1996-2010 гг. — профессор кафедры теоретической физики Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Автор более 600 научных работ и трех монографий.

Награды: Орден “За заслуги” III степени (2009). Премия НАН Украины им. А.С. Давыдова (2013). Почетная грамота Верховной Рады Украины (2004). Отличие НАН Украины “За научные достижения” (2008). Почетное звание “Отличник образования Украины” (1998).