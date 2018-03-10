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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56573 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 101844 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 92754 просмотра

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Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Джон Эдвард Салстон

Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Джон Эдвард Салстон

Киев  •  УНН

 • 20219 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Британский биолог, генетик и лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2002 года Джон Эдвард Салстон умер на 76-м году жизни. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на Институт Сенгера, центр исследования генома, передает УНН.

“Мы глубоко скорбим из-за смерти профессора сэра Джона Салстона, основателя и директора Института Сенгера. Он был великим провидцем в науке и лидером, который внес в нее исторический вклад”, — цитирует канал заявление центра.

Джон Эдвард Салстон родился 27 марта 1942 года. Окончил Кембриджский университет В 1963 году, и там же защитил докторскую диссертацию (1966), посвященной химии нуклеотидов, плодотворно работал в должности директора Института Сенгера с 1992 по 2000 год. В 2002 году вместе с Робертом Хорвица и Сиднеем Бреннером получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие в области генетического регулирования развития человеческих органов. Был членом Лондонского королевского общества по распространению знаний о природе — ведущего научного общества Великобритании.

Один из самых существенных вкладов Салстона в биологическую науку — полное описание порядка разделения клеток C. elegans. В его лаборатории была прослежена судьба абсолютно всех клеток в процессе развития этого червя. После завершения проекта “Геном человека” Салстон занялся общественной деятельностью, в частности он выступает против патентования генетической информации человека.

Напомним, 19 февраля 2018 года в США умер фотограф, лауреат Пулитцеровской премии Макс Десфор. Фотографу было 104 года.

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