Помер лауреат Нобелівської премії з медицини Джон Едвард Салстон
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Британський біолог, генетик і лауреат Нобелівської премії в області медицини і фізіології 2002 року Джон Едвард Салстон помер на 76-му році життя. Про це повідомив в п'ятницю телеканал Sky News з посиланням на Інститут Сенгера, центр дослідження генома, передає УНН.
“Ми глибоко сумуємо через смерть професора сера Джона Салстона, засновника і директора Інституту Сенгера. Він був великим провидцем у науці і лідером, який вніс у неї історичний внесок”, — цитує канал заяву центру.
Джон Едвард Салстон народився 27 березня 1942 року. Закінчив Кембриджський університет У 1963 році, і там же захистив докторську дисертацію (1966), що була присвячена хімії нуклеотидів, плідно працював на посаді директора Інституту Сенгера з 1992 по 2000 рік. У 2002 році разом з Робертом Хорвіца і Сіднеєм Бреннером отримав Нобелівську премію з фізіології і медицині за відкриття в області генетичного регулювання розвитку людських органів. Був членом Лондонського королівського товариства з поширення знань про природу — провідного наукового товариства Великої Британії.
Один з найістотніших вкладів Салстона в біологічну науку — повний опис порядку поділу ембріональних клітин C. elegans. У його лабораторії була простежена доля абсолютно всіх клітин у процесі розвитку цього хробака. Після завершення проекту “Геном людини” Салстон зайнявся громадською діяльністю, зокрема він виступає проти патентування генетичної інформації людини.
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