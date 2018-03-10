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Помер лауреат Нобелівської премії з медицини Джон Едвард Салстон

Помер лауреат Нобелівської премії з медицини Джон Едвард Салстон

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Британський біолог, генетик і лауреат Нобелівської премії в області медицини і фізіології 2002 року Джон Едвард Салстон помер на 76-му році життя. Про це повідомив в п'ятницю телеканал Sky News з посиланням на Інститут Сенгера, центр дослідження генома, передає УНН.

“Ми глибоко сумуємо через смерть професора сера Джона Салстона, засновника і директора Інституту Сенгера. Він був великим провидцем у науці і лідером, який вніс у неї історичний внесок”, — цитує канал заяву центру.

Джон Едвард Салстон народився 27 березня 1942 року. Закінчив Кембриджський університет У 1963 році, і там же захистив докторську дисертацію (1966), що була присвячена хімії нуклеотидів, плідно працював на посаді директора Інституту Сенгера з 1992 по 2000 рік. У 2002 році разом з Робертом Хорвіца і Сіднеєм Бреннером отримав Нобелівську премію з фізіології і медицині за відкриття в області генетичного регулювання розвитку людських органів. Був членом Лондонського королівського товариства з поширення знань про природу — провідного наукового товариства Великої Британії.

Один з найістотніших вкладів Салстона в біологічну науку — повний опис порядку поділу ембріональних клітин C. elegans. У його лабораторії була простежена доля абсолютно всіх клітин у процесі розвитку цього хробака. Після завершення проекту “Геном людини” Салстон зайнявся громадською діяльністю, зокрема він виступає проти патентування генетичної інформації людини.

Нагадаємо, 19 лютого 2018 року в США помер фотограф, лауреат Пулітцерівської премії Макс Десфор. Фотографу було 104 роки.

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