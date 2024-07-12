Минцифры представило программу бесплатных услуг по кибердиагностике, которые смогут получить полтысячи украинских предприятий. Речь идет о малых и средних компаниях. Об этом сообщает пресс-служба Министерство цифровой трансформации Украины, пишет УНН.

Современная война продолжается не только на поле боя, но и в киберпространстве. Чтобы усилить киберустойчивость украинских компаний, национальный проект Дія.Бізнес вместе с партнерами запускает программу бесплатной кибердиагностики для бизнеса, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что проект поможет 500 малым и средним предприятиям проверить цифровую инфраструктуру на уязвимости к потенциальным угрозам.

Представители бизнеса смогут бесплатно воспользоваться одной из трех услуг:

тест на проникновение - позволяет симулировать потенциальные кибератаки и выявлять уязвимости цифровой инфраструктуры компании;

тест безопасности приложения - поможет выявить потенциальные уязвимости и дать рекомендации по их устранению;

оценка уязвимостей информационной среды - комплексный анализ безопасности цифровой инфраструктуры компании.

Подробнее о программе и форма аппликации - по ссылке.

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