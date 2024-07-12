Киев • УНН
Министерство цифровой трансформации запустило программу, которая предлагает 500 малым и средним украинским компаниям бесплатные услуги по кибердиагностике для усиления их киберустойчивости.
Минцифры представило программу бесплатных услуг по кибердиагностике, которые смогут получить полтысячи украинских предприятий. Речь идет о малых и средних компаниях. Об этом сообщает пресс-служба Министерство цифровой трансформации Украины, пишет УНН.
Современная война продолжается не только на поле боя, но и в киберпространстве. Чтобы усилить киберустойчивость украинских компаний, национальный проект Дія.Бізнес вместе с партнерами запускает программу бесплатной кибердиагностики для бизнеса,
Детали
Отмечается, что проект поможет 500 малым и средним предприятиям проверить цифровую инфраструктуру на уязвимости к потенциальным угрозам.
Представители бизнеса смогут бесплатно воспользоваться одной из трех услуг:
Подробнее о программе и форма аппликации - по ссылке.
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