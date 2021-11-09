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Польские спецслужбы: Лукашенко пытается дестабилизировать Польшу, Литву и Латвию

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Польские спецслужбы обнародовали заявление в связи с обострением ситуации на польско-белорусской границе, в котором подчеркнули, что нынешняя ситуация является “результатом преднамеренной эскалации напряженности со стороны Беларуси”, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода" (финансируется Конгрессом США).

Польские спецслужбы: Лукашенко пытается дестабилизировать Польшу, Литву и Латвию

Цитата

“В районе нашей границы оказались большие группы мигрантов, которые полностью контролируются белорусскими службами и армией. Фактически началась скоординированная попытка массового проникновения на территорию Республики Польша мигрантов, использованных Беларусью для гибридной атаки на Польшу”, — говорится в заявлении.

Действия белорусской стороны польские спецслужбы оцениваются как следствие выбранной Александром Лукашенко формы мести Польше, Литве и Латвии.

“Создавая искусственный миграционный маршрут и цинично эксплуатируя мигрантов, Лукашенко пытается дестабилизировать Польшу, Литву и Латвию, а также заставить Европейский союз отменить санкции против минского режима”.

Кроме того, авторы заявления считают, что Лукашенко также хочет заставить Польшу и другие европейские страны отказаться от поддержки демократической оппозиции в Беларуси. По их мнению, кризис на белорусско-польской границе носит политический характер и создан государственными структурами Беларуси против Польши, Литвы и Латвии.

“Польша принимает адекватные меры для защиты польской границы, которая также является внешней границей НАТО и Европейского союза. “Мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами — как в НАТО, так и в ЕС. Наши союзники неоднократно выражали свою поддержку действиям Польши, направленным на безопасность нашей границы. Такие действия поддерживают поляки, которые ожидают, что польская власть в первую очередь защитит польскую границу”, — говорится в сообщении польских спецслужб.

Детали

Как сообщает белорусская служба “Радио Свобода”, послы НАТО намерены обсудить ситуацию на белорусско-польской границе на заседании Североатлантического совета во вторник или среду.

Большую колонну мигрантов утром 8 ноября зафиксировали очевидцы в пограничном районе Беларуси, которая двигалась к пограничному КПП “Брузги-Кузнеца” на белорусско-польской границе. Как сообщили в понедельник белорусские Telegram-каналы и некоторые российские СМИ, колонну сопровождали люди в военной форме и с автоматами.

По сообщениям, в колонне до нескольких сотен человек — среди них много женщин и детей. Пользователи Сети предполагают, что это мигранты с Ближнего Востока.

Информацию о мигрантах подтвердил Госпогранкомитет Беларуси. По данным ведомства, “на подобный шаг отчаяния беженцев подвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей”.

Польша, Литва и Латвия летом столкнулась с большим миграционным кризисом на границе с Беларусью, когда ежедневно границу пытались пересечь десятки выходцев из Сирии, Ирака и других стран Ближнего Востока. Их доставляли в Минск самолетами, а затем вывозили на границу с ЕС и предлагали перейти его пешком, чтобы потом получить убежище в ЕС.

Власти ЕС считают, что к переброске мигрантов прямо причастны белорусские силовики и окружение Александра Лукашенко. Официальный Минск любые умышленные действия отрицает.

Напомним

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свете обострения миграционного кризиса на границах стран ЕС с Беларусью призвала страны-участницы Европейского Союза одобрить расширение санкций в отношении белорусских властей. Именно официальный Минск несет ответственность за “эту гибридную атаку”, заявила она.

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