Польша заявила о ликвидации государственных медиа

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Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
  •  74913 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

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Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
  •  106061 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

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В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
  •  109354 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

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Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
  •  125014 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

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Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
  •  134462 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  154736 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  173644 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  170300 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  162566 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  149737 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  131585 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  128899 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  138859 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

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Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
25 декабря  •  132357 просмотра

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

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"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
25 декабря  •  238344 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Польша заявила о ликвидации государственных медиа

Министр культуры Польши объявил о ликвидации государственных теле-, радио- и информационных агентств после решения президента о приостановлении их финансирования.

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Польша заявила о ликвидации государственных медиа

Сумское приграничье россияне атаковали два десятка раз в течение суток

Российские войска 20 раз атаковали Сумскую область, 84 взрыва произошли в семи населенных пунктах, включая минометные, артиллерийские обстрелы и удары с беспилотников.

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В Украине увеличили компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ и ВПЛ с инвалидностью

Если работодатель принимает на работу ВПЛ, то в следующем году он получит право на компенсацию до 24 тысяч гривен за такое лицо.

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В Украине увеличили компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ и ВПЛ с инвалидностью

В Крыму суд арестовал мужчину на 12 суток за подпись в паспорте

Суд в Крыму приговорил мужчину к 12 суткам ареста за надпись «Слава Украине» в паспорте.

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В Крыму суд арестовал мужчину на 12 суток за подпись в паспорте

лавров заявил, что россия и Индия приближаются к совместному производству военной техники

По словам сергея лаврова, россия и Индия продвинулись в переговорах о совместном военном производстве, что будет иметь стратегические преимущества для евразийской безопасности.

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лавров заявил, что россия и Индия приближаются к совместному производству военной техники

1,5% прироста ВВП в этом году дала оборонка - Камышин

По словам министра Камышина, оборонная промышленность Украины способствовала росту ВВП на 1,5% благодаря созданию совместных предприятий и увеличению объемов производства, в частности, беспилотников и боеприпасов.

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1,5% прироста ВВП в этом году дала оборонка - Камышин

Материал высосан из пальца: Игнат о новости Newsweek о пребывании F-16 в Украине

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат опровергает утверждение Newsweek о пребывании в Украине самолетов F-16 и называет его безосновательным.

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Материал высосан из пальца: Игнат о новости Newsweek о пребывании F-16 в Украине

Вопрос прохождения следующего года: Зеленский провел встречу с главой НБУ и министром финансов

Президент Зеленский обсудил планы на следующий год с украинскими министрами финансов, а также обсудил усилия по восстановлению и жертвы недавнего российского удара по Херсону.

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Вопрос прохождения следующего года: Зеленский провел встречу с главой НБУ и министром финансов

Симуляторы дронов, учебные тиры: правительство выделило 1,74 млрд грн на уроки "Защиты Украины"

Правительство Украины выделило 1,74 млрд грн на улучшение уроков "Защиты Украины", включая средства на современное учебное оборудование и повышение квалификации учителей.

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Симуляторы дронов, учебные тиры: правительство выделило 1,74 млрд грн на уроки "Защиты Украины"

Украина имеет четкие цели по артиллерии, дронам, ракетам и бронированной технике на следующий год - Зеленский

Украина усиливает свою оборонную промышленность с четкими целями до 2024 года по артиллерии, беспилотникам и т. д., привлекая как государственный, так и частный секторы, заявил президент Зеленский.

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Украина имеет четкие цели по артиллерии, дронам, ракетам и бронированной технике на следующий год - Зеленский