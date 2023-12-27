Польша заявила о ликвидации государственных медиа

Министр культуры Польши заявил о ликвидации государственного телевидения, радио и новостного агентства. Речь идет о польском радио, телеканале TVP и агентстве новостей РАР. Свое заявление он разместил на платформе Х, передает УНН.

Детали

В связи с решением Президента Республики Польша приостановить финансирование общественных СМИ, я решил ликвидировать компании Telewizja Polska S.A. и Polskie Radio S.A. и Polish Press Agency S.A. написал министр культуры и национального наследия Бартломей Сенкевич.

Проевропейская коалиция во главе с Дональдом Туском пришла к власти в Польше в декабре и начала реформу государственных СМИ, которые, по мнению критиков, стали пропагандистскими средствами во время восьми лет правления партии "Право и справедливость" (PiS).

"Призываю Дональда Туска уважать польский правопорядок" - президент Польши прокомментировал реформу государственных СМИ в стране

Изменения вызвали сильную оппозицию со стороны партии PiS, которая говорит, что новое правительство обошло нормальную парламентскую процедуру, внедряя их.

Решение в среду произошло после решения президента Анджея Дуды, союзника PiS, наложить вето на предложения нового правительства относительно расходов на финансирование государственных СМИ.

В нынешней ситуации такие действия позволят обеспечить непрерывную работу этих компаний, провести необходимую реструктуризацию и предотвратить высвобождение работников на вышеуказанных предприятиях добавил польский министр.

Напомним,

Новое правительство Польши сменило руководство крупнейших государственных СМИ. Министр культуры Польши уволил председателей правления, членов советов директоров и наблюдательных советов государственных СМИ: Польского радио, телеканала TVP и агентства новостей РАР.