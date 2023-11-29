Польша получила все заказанные истребители FA-50 из Южной Кореи
Киев • УНН
Польша получила все 12 истребителей FA-50 из Южной Кореи за этот год, что усиливает возможности ее военно-воздушных сил. В будущем ожидаются дальнейшие поставки.
В Польшу поступили все заказанные в этом году из Южной Кореи истребители FA-50, сообщил во вторник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в соцсети X, передает УНН.
Мы завершили первый этап поставки самолетов FA-50. В Варшаву прилетели 11-й и 12-й истребители
Он отметил, что истребители серьезно усилят возможности польских военно-воздушных сил.
Ранее польский министр сообщал, что до конца 2023 года Сеул поставит Варшаве 12 южнокорейских истребителей FA-50.
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В последующие годы планируются дальнейшие поставки таких самолетов, конкретные сроки пока что не назывались.
Справка
FA-50 Fighting Eagle - лёгкий двухместный южнокорейский боевой самолет. Его основное вооружение - 20 мм пушка, также FA-50 может нести широкий диапазон бортового вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder, ракеты класса "воздух-земля" AGM-65 Maverick, а также несколько различных типов авиабомб.
Польша получила все заказанные истребители FA-50 из Южной Кореи
Польша получила все 12 истребителей FA-50 из Южной Кореи за этот год, что усиливает возможности ее военно-воздушных сил. В будущем ожидаются дальнейшие поставки.
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