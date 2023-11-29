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Польша получила все заказанные истребители FA-50 из Южной Кореи

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 00:40  •  7429 просмотра

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Польша получила все 12 истребителей FA-50 из Южной Кореи за этот год, что усиливает возможности ее военно-воздушных сил. В будущем ожидаются дальнейшие поставки.

В Польшу поступили все заказанные в этом году из Южной Кореи истребители FA-50, сообщил во вторник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в соцсети X, передает УНН.

Мы завершили первый этап поставки самолетов FA-50. В Варшаву прилетели 11-й и 12-й истребители

написал Мариуш Блащак

Он отметил, что истребители серьезно усилят возможности польских военно-воздушных сил.

Ранее польский министр сообщал, что до конца 2023 года Сеул поставит Варшаве 12 южнокорейских истребителей FA-50.

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В последующие годы планируются дальнейшие поставки таких самолетов, конкретные сроки пока что не назывались.

Справка

FA-50 Fighting Eagle - лёгкий двухместный южнокорейский боевой самолет. Его основное вооружение - 20 мм пушка, также FA-50 может нести широкий диапазон бортового вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder, ракеты класса "воздух-земля" AGM-65 Maverick, а также несколько различных типов авиабомб.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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