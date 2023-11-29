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Польша бойкотирует заседание ОБСЕ из-за участия в нем министра иностранных дел России Лаврова

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 21:50  •  4263 просмотра

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Польша бойкотирует заседание ОБСЕ из-за участия в нем российского министра Сергея Лаврова, ссылаясь на российскую агрессию и военные преступления.

Польша присоединилась к бойкоту министерского заседания ОБСЕ из-за участия в нем российского главы МИД Сергея Лаврова. Об этом пишет польское медиа TVP World, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Польши Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что не будет участвовать в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за участия в нем главы российского МИДа Сергея Лаврова.

Он объяснил свое решение тем, что Россия является государством-агрессором, которое ответственна за военные преступления.

Дополнение

Встреча пройдет 30 ноября — 1 декабря в городе Скопье в Северной Македонии.

Ранее о бойкоте заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а вслед за ним главы МИД Эстонии, Литвы и Латвии.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Польща бойкотує засідання ОБСЄ через участь у ньому міністра закордонних справ Росії Лаврова
Poland boycotts the OSCE meeting due to the participation of Russian Foreign Minister Lavrov
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