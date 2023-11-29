Польша бойкотирует заседание ОБСЕ из-за участия в нем министра иностранных дел России Лаврова
Киев • УНН
Польша бойкотирует заседание ОБСЕ из-за участия в нем российского министра Сергея Лаврова, ссылаясь на российскую агрессию и военные преступления.
Польша присоединилась к бойкоту министерского заседания ОБСЕ из-за участия в нем российского главы МИД Сергея Лаврова. Об этом пишет польское медиа TVP World, передает УНН.
Детали
Министр иностранных дел Польши Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что не будет участвовать в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за участия в нем главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Он объяснил свое решение тем, что Россия является государством-агрессором, которое ответственна за военные преступления.
Дополнение
Встреча пройдет 30 ноября — 1 декабря в городе Скопье в Северной Македонии.
Ранее о бойкоте заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а вслед за ним главы МИД Эстонии, Литвы и Латвии.
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