Польша бойкотирует заседание ОБСЕ из-за участия в нем министра иностранных дел России Лаврова

Польша присоединилась к бойкоту министерского заседания ОБСЕ из-за участия в нем российского главы МИД Сергея Лаврова. Об этом пишет польское медиа TVP World, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Польши Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что не будет участвовать в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за участия в нем главы российского МИДа Сергея Лаврова.

Он объяснил свое решение тем, что Россия является государством-агрессором, которое ответственна за военные преступления.

Дополнение

Встреча пройдет 30 ноября — 1 декабря в городе Скопье в Северной Македонии.

Ранее о бойкоте заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а вслед за ним главы МИД Эстонии, Литвы и Латвии.

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