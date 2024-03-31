ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Польша активизировала авиацию для защиты воздушного пространства на фоне российских ракетных ударов по Украине

Польша активизировала авиацию для защиты воздушного пространства на фоне российских ракетных ударов по Украине

Киев  •  УНН

31 марта 2024, 03:15  •  3916 просмотра

Read in English

Вооруженные Силы Польши активизировали авиацию для контроля воздушного пространства в связи с усилением российской авиации и ракетных ударов по Украине, обеспечивая безопасность польского воздушного пространства.

ВС активизируют самолеты для контроля воздушного пространства. Об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши, передает УНН.

Детали

Оперативное командование Вооруженных Сил Польши объявило об активизации самолетов с целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

Обратите внимание, что в воздушном пространстве Польши работают дежурные самолеты, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации российской федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию

- Оперативное командование ВС Польши.

Ту-95МС пускают ракеты: Киев и несколько областей находятся под масштабной воздушной тревогой31 марта 2024, 01:40 • 24225 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаполитикаНовости Мира
ukrainaУкраина
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  154956 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  148319 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  150613 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  307359 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  136994 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  134839 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153866 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143266 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145401 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153446 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Новости по теме
Польша активизировала авиацию для защиты воздушного пространства на фоне российских ракетных ударов по Украине

Польша активизировала авиацию для защиты воздушного пространства на фоне российских ракетных ударов по Украине

  •  3916 просмотра
На Львовщине слышны свисты пролета ракеты

На Львовщине слышны свисты пролета ракеты

  •  9630 просмотра
День Эйфелевой башни, Католическая Пасха. Что еще можно отметить 31 марта

День Эйфелевой башни, Католическая Пасха. Что еще можно отметить 31 марта

  •  7936 просмотра
Маск: рф захватит больше территории в Украине до Днепра. Если война будет продолжаться - Одесса тоже упадет

Маск: рф захватит больше территории в Украине до Днепра. Если война будет продолжаться - Одесса тоже упадет

  •  10790 просмотра
Враг запустил ракеты в сторону Киева

Враг запустил ракеты в сторону Киева

  •  24242 просмотра
Эрдоган и Имамоглу ведут ожесточенную борьбу за контроль над Стамбулом

Эрдоган и Имамоглу ведут ожесточенную борьбу за контроль над Стамбулом

  •  22225 просмотра
Ту-95МС пускают ракеты: Киев и несколько областей находятся под масштабной воздушной тревогой

Ту-95МС пускают ракеты: Киев и несколько областей находятся под масштабной воздушной тревогой

  •  24225 просмотра
Мария Анийчин завоевала историческую бронзу в биг-эйре на юниорском чемпионате мира по фристайлу

Мария Анийчин завоевала историческую бронзу в биг-эйре на юниорском чемпионате мира по фристайлу

  •  22687 просмотра
Вражеская стратегическая авиация запустила крылатые ракеты из района "Энгельса"

Вражеская стратегическая авиация запустила крылатые ракеты из района "Энгельса"

  •  70509 просмотра
Масштабный пожар на военном складе боеприпасов в Индонезии: Власти призывают к эвакуации

Масштабный пожар на военном складе боеприпасов в Индонезии: Власти призывают к эвакуации

  •  55949 просмотра

Популярные

Вражеская стратегическая авиация запустила крылатые ракеты из района "Энгельса"

Вражеская стратегическая авиация запустила крылатые ракеты из района "Энгельса"

  •  70509 просмотра
Масштабный пожар на военном складе боеприпасов в Индонезии: Власти призывают к эвакуации

Масштабный пожар на военном складе боеприпасов в Индонезии: Власти призывают к эвакуации

  •  55949 просмотра
Последствия атак рф: на Бурштынской и Ладыжинской ТЭС до сих пор продолжаются разборы завалов

Последствия атак рф: на Бурштынской и Ладыжинской ТЭС до сих пор продолжаются разборы завалов

  •  100953 просмотра
Еще в двух областях вводят аварийные отключения: детали

Еще в двух областях вводят аварийные отключения: детали

  •  72103 просмотра
Усиление ПВО в регионе и функционирование зернового коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Франции

Усиление ПВО в регионе и функционирование зернового коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией Франции

  •  102577 просмотра

Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  307359 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  307420 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  663487 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  610625 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  620798 просмотра

Польша активизировала авиацию для защиты воздушного пространства на фоне российских ракетных ударов по Украине

Вооруженные Силы Польши активизировали авиацию для контроля воздушного пространства в связи с усилением российской авиации и ракетных ударов по Украине, обеспечивая безопасность польского воздушного пространства.

Война •   •  3916 просмотра
Польша активизировала авиацию для защиты воздушного пространства на фоне российских ракетных ударов по Украине

На Львовщине слышны свисты пролета ракеты

Над Львовской областью Украины ракета, о чем сообщил председатель Львовской городской общины Андрей Садовый, который призвал людей не снимать это на видео.

Общество •   •  9630 просмотра
На Львовщине слышны свисты пролета ракеты

День Эйфелевой башни, Католическая Пасха. Что еще можно отметить 31 марта

Сегодня, 31 марта, все желающие могут присоединиться к празднованию события, посвященного одной из самых выдающихся туристических достопримечательностей современности и сооружению, ставшему олицетворением гениальности архитектурной и инженерной мысли - Дню Эйфелевой башни.

УНН Lite •   •  7936 просмотра
День Эйфелевой башни, Католическая Пасха. Что еще можно отметить 31 марта

Маск: рф захватит больше территории в Украине до Днепра. Если война будет продолжаться - Одесса тоже упадет

Илон Маск считает, что рф захватит больше территории в Украине, пока не дойдет до Днепра, а Одесса может упасть, если война продлится достаточно долго, поэтому он рекомендует решить конфликт путем переговоров.

Война •   •  10790 просмотра
Маск: рф захватит больше территории в Украине до Днепра. Если война будет продолжаться - Одесса тоже упадет

Враг запустил ракеты в сторону Киева

Ракеты движутся в направлении Киева, по данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые проинформировали людей не игнорировать предупреждения о воздушной атаке.

Война •   •  24242 просмотра
Враг запустил ракеты в сторону Киева

Эрдоган и Имамоглу ведут ожесточенную борьбу за контроль над Стамбулом

На муниципальных выборах в Турции в воскресенье президент Эрдоган и его главный оппонент Имамоглу будут соревноваться за контроль над стратегически важным городом Стамбулом.

политика •   •  22225 просмотра
Эрдоган и Имамоглу ведут ожесточенную борьбу за контроль над Стамбулом

Ту-95МС пускают ракеты: Киев и несколько областей находятся под масштабной воздушной тревогой

Пуски ракет с российских самолетов Ту-95МС вызвали воздушную тревогу в Киеве и нескольких регионах Украины.

Война •   •  24225 просмотра
Ту-95МС пускают ракеты: Киев и несколько областей находятся под масштабной воздушной тревогой

Мария Анийчин завоевала историческую бронзу в биг-эйре на юниорском чемпионате мира по фристайлу

16-летняя украинская спортсменка Мария Анийчин завоевала бронзовую медаль в дисциплине биг-эйр на юниорском чемпионате мира по фристайлу в итальянском Ливиньо, став первой украинкой, которая выиграла медаль на международных соревнованиях по фристайлу.

спорт •   •  22687 просмотра
Мария Анийчин завоевала историческую бронзу в биг-эйре на юниорском чемпионате мира по фристайлу

Вражеская стратегическая авиация запустила крылатые ракеты из района "Энгельса"

Стратегическая авиация из района Энгельса осуществила пуски крылатых ракет Х-101/555/55.

Война •   •  70509 просмотра
Вражеская стратегическая авиация запустила крылатые ракеты из района "Энгельса"

Масштабный пожар на военном складе боеприпасов в Индонезии: Власти призывают к эвакуации

На военном складе боеприпасов вблизи Джакарты, Индонезия, вспыхнул пожар, повлекший серию взрывов. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Общество •   •  55949 просмотра
Масштабный пожар на военном складе боеприпасов в Индонезии: Власти призывают к эвакуации