Польша активизировала авиацию для защиты воздушного пространства на фоне российских ракетных ударов по Украине

Мария Анийчин завоевала историческую бронзу в биг-эйре на юниорском чемпионате мира по фристайлу

16-летняя украинская спортсменка Мария Анийчин завоевала бронзовую медаль в дисциплине биг-эйр на юниорском чемпионате мира по фристайлу в итальянском Ливиньо, став первой украинкой, которая выиграла медаль на международных соревнованиях по фристайлу.