Польша активизировала авиацию для защиты воздушного пространства на фоне российских ракетных ударов по Украине
Киев • УНН
Вооруженные Силы Польши активизировали авиацию для контроля воздушного пространства в связи с усилением российской авиации и ракетных ударов по Украине, обеспечивая безопасность польского воздушного пространства.
ВС активизируют самолеты для контроля воздушного пространства. Об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши, передает УНН.
Детали
Оперативное командование Вооруженных Сил Польши объявило об активизации самолетов с целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства.
Обратите внимание, что в воздушном пространстве Польши работают дежурные самолеты, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации российской федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию
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